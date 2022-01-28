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Новые «умные гантели» позволяют менять вес нагрузки с помощью голосовых команд

Новые «умные гантели» позволяют менять вес нагрузки с помощью голосовых команд

Для выполнения упражнений с гантелями теперь не придётся регулировать их вес вручную

Разработанная система iSelect включает в себя две гантели, а также несколько гирь весом 2,3 кг, которые постепенно добавляются к ним. Каждая гантель может удерживать в общей сложности 22,7 кг, сообщает NewAtlas.

Всякий раз, когда пользователи хотят отрегулировать весовую нагрузку, они помещают гантели в системный лоток, который связан с Amazon-Alexa.

Пользователь просто произносит команду, например: «Алекса, установи вес на 35 фунтов», и моторизованная система в лотке реагирует, добавляя грузы в течение нескольких секунд. Аналогичные действия происходят при уменьшении груза. При этом цифровой индикатор показывает, какой вес выбран.

Также можно запросить специфическую для пользователя весовую нагрузку, которая была предварительно задана для определенного упражнения с гантелями (например: «Алекса, установить вес для сгибания рук на бицепс»). 

Система позволяет запрограммировать вес для 15 различных упражнений.

Ромбовидная накатка рукояток гантелей повышает силу захвата и контроль во время упражнений.

Гантели обойдутся пользователю не дешево – примерно в 420 долларов США.

Источник: grippua.com.ua/

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Темы: спорт

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