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Ученые развеяли миф о пользе 10 тысяч шагов в день

Ученые развеяли миф о пользе 10 тысяч шагов в день

О пользе 10 тысяч шагов, которые для сохранения здоровья нужно делать ежедневно, наверняка слышал каждый. С появлением гаджетов, ведущих подсчет шагов, эта теория стала еще более популярной. Но, как оказалось, этот факт, который многие считали научным, является не более чем мифом. Это выяснили эксперты ВОЗ в ходе серьезных научных исследований.

Экспериментальным путем ученые установили, что реальную пользу приносят не шаги, а ежедневная 20-минутная физическая активность, причем умеренная. Это может быть бег, ходьба, гимнастические упражнения, подвижная работа и любые другие действия. Главным условием эффективности является непрерывность такой нагрузки.

Источник: u-news.com.ua/

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Темы: фитнесс

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