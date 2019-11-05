Какая пища поможет при отказе от курения

Легче всего бросить курить, употребляя продукты растительного происхождения, а в начале процесса лучше пить натуральные соки и минеральную воду

Американские исследователи определили диету, с помощью которой можно облегчить процесс отказа от курения. В частности, они указали, что из продуктов питания, в том числе напитков, вызывает тягу к курению, сообщает La Vanguardia.

Так, по словам медиков, острая и сладкая пища, а также алкоголь, кофе и различные чаи усиливают желание покурить. К такому выводу они пришли, наблюдая за состоянием участников эксперимента с 25-летним стажем курения.

В то же время выяснилось, что сигареты легче всего бросить, если обогатить свою диету продуктами растительного происхождения. Но процессу отказа от табака может помочь не только много овощей и фруктов, а также употребление курицы и макаронных изделий. Кроме того, полезно пить поначалу натуральные соки и минеральную воду.

Источник: socportal.info

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