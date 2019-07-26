Кардиологи рассказали, как нормализовать работу сердца

Морской воздух и ежедневные купания укрепляют сердце и сосуды, к тому же такой отдых поможет подлечить нервы и укрепить иммунитет.

«Часто кардиологи рекомендуют морские купания из-за того, что благодаря эффекту легкого массажа от волн, повышается тонус сосудов, улучшает циркуляцию крови, укрепляется вся сердечно-сосудистая система, снижается давление. К тому же, отдых на побережье позитивно сказывается на нервной системе и успокаивает нервы.

А если сочетать морские прогулки и купания с правильным питанием, обилием овощей-фруктов, полноценным сном и исключительно приятными эмоциями, то всего за несколько недель можно получить комплексное оздоровление всего организма и заряд энергии на длительное время», — заверил специалист.

Морская вода, обогащенная минералами нормализует терморегуляцию, повышает жизненный тонус, благодаря чему достигается эффект укрепления защитных сил нашего организма. Купания в морской воде, к тому же, увеличивает количество красных кровяных телец и даже нормализует сердцебиение, вот почему поездку на море не редко «прописывают» геронтологи.

Поездки к морю рекомендованы также всем, кто имеет те или иные проблемы с эндокринной системой. Ведь благодаря тому, что в воде содержится множество полезных веществ, нормализующих обменные процессы, купания позитивно воздействуют на гипоталамус и щитовидную железу.

Но для этого важно, чтобы море было чистым, а отдых – приятным и спокойным, добавил врач.

Источник: Новости Ю

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