Лікар розповіла, як ходьба допомагає боротися із зайвою вагою

Лікар розповіла на прикладі пацієнта, як ходьба допомагає боротися із зайвою вагою і стає корисною звичкою

У боротьбі із зайвими кілограмами люди готові витрачати величезні гроші на походи в спортзали, дієтологів і психологів, вдаватися до виснажливим тренуваннь, забуваючи про найпростіший і доступний спосіб схуднення — ходьба. Цей метод дозволяє досягти дивовижних результатів, при цьому вам не потрібно попередньо готуватися до фізичної активності і купувати спортивний інвентар. Більше інформації про користь ходьби для схуднення розповіла лікар-ендокринолог Зухра Павлова.

Привілеї ходьби



Лікар нагадала, що ходьба — найприродніший вид спорту. Чомусь багато хто не вважають цей метод серйозним, і даремно: він і справді може допомогти досягти неймовірних спортивних результатів. Ми ходимо з народження і не отримуємо від цього ніякої шкоди для здоров’я. У чому ж головна користь цього методу боротьби із зайвою вагою?

По-перше, під час ходьби задіяні практично всі м’язи тіла.

По-друге, це посильне навантаження для більшості.

По-третє, під час ходьби можна надіти зручне взуття і робити зупинки, щоб втамувати спрагу.

Не спорт, а звичка



Зробивши ходьбу частиною життя, ви не тільки зможете схуднути до бажаного результату, але і знайдете корисну звичку, що дозволяє постійно знаходитися в формі. Лікар, кажучи про метод схуднення, привела в приклад свого чоловіка, який під час розмови по телефону виходить на вулицю і починає «прогулянку». Згідно з твердженнями лікаря, її чоловікові вдається пройти в цілому 30 тисяч кроків в день, що дозволяє чоловікові залишатися у формі.

Ендокринолог привела ще один приклад. Її пацієнтові вдалося за півтора року скинути сто (!) кілограмів завдяки такому методу схуднення як ходьба. Цей вид фізичної активності став основним для пацієнта Зухри Павлової: він змінив роботу, яка «прикувала» його до місця, на посаду аудитора торгових точок. Нова робота точно не дала пацієнтові сидіти на одному місці — щоранку йому вдавалося пройти близько шести кілометрів під час обходу.

Новачкам і спортсменам



Дієтолог також додала, що і сама любить ходьбу. Але вона вважає за краще додатково навантажувати руки і групи м’язів ніг, чергуючи довгі і короткі кроки.

У висновку лікар додала: велику користь організму приносить швидка ходьба зі швидкістю п’ять кілометрів на годину. Однак людям неспортивним, які тільки вирішили зайнятися спортом, досить починати з прогулянкового кроку зі швидкістю приблизно три кілометри в годину.

Источник: newsyou.info/

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