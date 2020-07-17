Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 02:38
Просмотров: 25

Синдром раздраженного кишечника: назван простой способ избавиться от недуга

Синдром раздраженного кишечника: назван простой способ избавиться от недуга

Важно больше ходить.

Чем больше шагов в день делают молодые люди, страдающие от синдрома раздраженного кишечника (СРК), тем меньше их мучают симптомы этого расстройства.

Ученые наблюдали за 78 девушками и 23 юношами, средний возраст которых был 20 лет. СРК у участников исследования был диагностирован в промежутке с 2015 по 2018 год, степень тяжести расстройства была легкой. Синдром раздраженного кишечника – что это?Синдромом раздраженного кишечника называют функциональное расстройство толстой кишки, которое сопровождается спазмами, болью в животе, вздутием кишечника, диареей или запором. Это состояние не сопровождается изменениями в стенке кишечника.

Все участники периодически проходили оценку интенсивности симптомов СРК по шкале от 1 (очень легкие) до 7 (очень тяжелые). В этом исследовании тяжесть симптомов у пациентов была тем меньше, чем больше шагов в день они делали. У тех, кто проходил 4 тысяч шагов в день, риск развития тяжелых симптомов (5 баллов) был 78%, 6 тысяч – 70%, 8 тысяч – 59%, 10 тысяч – 48%.

Исходя из наших данных, увеличение количество шагов в день с 4 тысяч до 9500 приводит к облегчению тяжести симптомов на 50%,
– отметили ученые.

Ранее уже было известно, что у физически активных людей СРК протекает гораздо легче, чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Ученые указывают, что новое исследование дает врачам конкретную информацию, как необходимо менять уровень физической активности молодым людям, чтобы облегчить интенсивность симптомов СРК на 1 балл.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

COVID-19 може серйозно зашкодити мозку
13.07.2020 07:54    272
Медики в Харькове спасли утопленника
13.07.2020 06:51    187
В Испании исследование показало антитела к коронавирусу у 5% людей
08.07.2020 10:32    174
"Сезон" кишкових інфекцій у розпалі – 5 кроків захисту від ЦГЗ
07.07.2020 09:26    160
"Повна нісенітниця": вчені спростували зв’язок коронавірусу з 5G
07.07.2020 07:12    192
Алергія: все, що треба про неї знати
05.07.2020 10:28    290
В Украине поднимут нормы излучения базовых станций
03.07.2020 10:00    325
Карантин стримує операції для дітей із вадами слуху. Але необхідні кошти 358 млн грн передбачені в держбюджеті
03.07.2020 08:47    126
Двоє мешканців Харківщини захворіли на ботулізм (відео)
25.06.2020 08:15    210
Харьковчан атакует опасная инфекция
24.06.2020 07:45    3471
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 