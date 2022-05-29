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Гепатит невідомого походження зареєстрували у 33 країнах

Гепатит невідомого походження зареєстрували у 33 країнах

Від початку квітня у світі вже зареєстрували 650 випадків гострого гепатиту у дітей невідомого походження.

Хворобу виявили у 33 країнах, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Хвороба протікає клінічно більш важко для пацієнта та частіше викликає розвиток гострої печінкової недостатності.

Найбільшу кількість випадків гепатиту виявили у Великій Британії та Північній Ірландії – 222, що становить 34%.

Загалом у Європі зареєстрували 374 пацієнтів, а у США – 216.

У звіті ВООЗ зазначено, що найбільш уразливими для цього гепатиту невідомого походження є діти до 5 років. Вони складають 75% з усіх пацієнтів.

Через хворобу померло вже 9 дітей, а 6% хворих необхідна трансплантація печінки.

Хворим також робили тест на SARS-CoV-2. Частина дітей були не вакциновані, проте ці данні наразі не є релевантними в межах цього дослідження. Утім, є вірогідність, що COVID ускладнює перебіг й цієї хвороби.

Але у ВООЗ поки не б'ють на сполох: вони оцінюють ризик як помірний.

У Міністерстві охорони здоров'я вже визначили небезпечні симптоми нової хвороби. Ігнорувати їх не варто.

Источник: pravda.com.ua

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