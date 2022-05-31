У НСЗУ пояснили, як отримати безкоштовні ліки під час війни

В Україні продовжує працювати програма "Доступні ліки", якою можна скористуватися незалежно від місця перебування і того, де виписали електронний рецепт.

Про це повідомила представниця Національної служби здоров’я Христина Петрик.

За її словами, ліки за програмою “Доступні ліки” відпускаються безкоштовно. Знайти аптеку, де видають безкоштовні ліки за рецептом, можна за номером контакт-центру НСЗУ 1677.

“Наразі така інформація на офіційному сайті закрита з міркувань безпеки”, – пояснила Петрик. І зауважила, що в умовах війни ліки можна також отримати за паперовим рецептом, якщо у лікаря немає можливості виписати електронний. Є також можливість отримати рецепт дистанційно.

“Якщо пацієнт користується програмою “Доступні ліки” і має зв’язок зі своїм лікарем онлайн, то пацієнт може отримати цей рецепт на свій телефон без відвідин лікаря, а сконтактуватися з ним онлайн”, – зазначили у НСЗУ.

У разі, якщо пацієнт не має зв’язку з лікарем, із яким підписав декларацію, він може звернутися до будь-якого лікаря первинної медичної допомоги і отримати у нього рецепт на ліки. Придбати ліки за рецептом можна у будь-якому регіоні Україні, незалежно від того, де видали рецепт. “Немає прив’язки до місця реєстрації пацієнта, немає прив’язки до його фактичного місця проживання”, – пояснила Христина Петрик.

Вона повідомила, що не може надати інформацію про ситуацію з ліками на тимчасово окупованих територіях, оскільки НСЗУ лише оплачує рецепти, виписані лікарями.

Источник: kyiv.media

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