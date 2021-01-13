Медики назвали напиток, который способствует похудению во время сна

К таким выводам пришли ученые из Университета Цукубы, проведя соответствующее исследование.

Весь чай происходит из одного растения – Camellia sinensis, а конкретный тип напитка – это результат окисления его листьев. Так, зеленый чай почти не подвергается химической реакции и имеет мягкий вкус, а черный – это результат полного окисления. Улун же находится где-то посередине, поэтому обладает характеристиками обоих сортов. Ученые выяснили, что, помимо кофеина, который оказывает влияние на энергетический обмен, усиливая частоту сердечных сокращений, данный напиток ускоряет расщепление жиров на 20%. Более того, этот процесс продолжает происходить даже во время сна.

При этом у людей, которые приняли участие в исследовании, не было замечено увеличения расхода энергии, то есть к стимулирующим эффектам чая у них произошла толерантность. Также специалисты оценили период засыпания испытуемых и качество их сна, сравнив полученные данные с группой, которая получала плацебо. Разницы между ними найти не удалось, что говорит о том, что чай улун не влияет на режим сна.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»