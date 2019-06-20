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Названы 11 типов обреченных на одиночество женщин

Названы 11 типов обреченных на одиночество женщин

Стерва

Дамы со стервозинкой интересны мужчинам, особенно если им не хватает в жизни острых ощущений. Но на практике они довольно редко стремятся вступить со стервой в законный брак. Стервы яркие, они привлекают к себе внимание, но в конце концов от таких женщин быстро устают. Взрывные отношения, постоянное хождение «по лезвию» и прочие бурные проявления стервозного темперамента — это совсем не то, чего ожидают от семейных отношений. Создавая семью, большинство ищет в ней спокойствия и защиты от агрессивного внешнего мира.

Впрочем, путь обрести семью для женщин с перчинкой есть. Всю свою стервозность им лучше оставить на работе, где подобные качества нередко становятся движущим механизмом для продвижения по карьерной лестнице. Но возвращаясь домой, лучше становиться более мягкой и дружелюбной, иначе семья распадется из-за постоянных конфликтов и выяснения отношений.

Названы 11 типов обреченных на одиночество женщин

1

Корыстная жадина

Опознать корыстную жадину довольно легко: они яркие, сексуальные, целеустремленные, амбициозные, следят за собой и очень испорчены. Но главное: они не только осведомлены о силе своих женских чар, но и умело ими пользуются ради собственных целей.

Мужчинам такие нравятся, они слетаются на таких как мотыльки на огонь. С этими барышнями легко общаться, хвастаться перед друзьями, флиртовать, приятно проводить время, но только пока им что-то от мужчин нужно. Как только все цели достигнуты, корыстные обольстительницы теряют интерес к своим жертвам. Своих бывших они оставляют легко и непринужденно, с разбитым сердцем и пустым кошельком.

В ловушку этих дам мужчины попадаются легко. Они умны и начитанны, а еще они актрисы, которые умеют вживаться в нужный образ. Единственное, что их выдает — патологическая страсть к деньгам, которых им все время мало. Постоянно притворяться невозможно, в конце концов они расслабляются и обнажают свою корыстную сущность.

Названы 11 типов обреченных на одиночество женщин

2

Женщина-загадка

Конечно, сильный пол без ума от женщин, в которых есть загадка. Это придает пикантность отношениям, разбавляет пресную рутину и подпитывает страсть. Но когда загадок становится слишком много, жизнь мужчины превращается в кошмар.

Для такого типа женщин весьма характерны всякие странности, которые мужчины не могут понять. Загадочным спутницам постоянно хочется усложнить отношения, превращая их в интригующие романы, подозрительно похожие на латиноамериканские сериалы. Например, девушка может не брать телефон, когда ухажер звонит в назначенное ею же время. Долго не дают конкретных ответов, когда их приглашают на свидание. Эти и подобные «изюминки» в конце концов становятся причиной того, что у мужчины складывается превратное представление, что его женщина играет в какие-то игры, придуманные ею же и понятные только ей.

В основном таким образом женщины стремятся проверить чувства мужчины. Но долго находиться в подвешенном состоянии не сможет любой человек, даже если он чемпион по терпению. Так что рано или поздно у спутника женщины-тайны «срывает башню», и он уходит на поиски более понятной кандидатки в жены.

 

Названы 11 типов обреченных на одиночество женщин

3

Непостоянная натура

То, что женщины сами не знают, чего хотят, давно стало любимым предметом для шуток в мужских компаниях. Но каким бы безобидным ни было женское непостоянство, у всего есть свои крайности. Постоянная смена мнения, настроения, желаний и решений может довести до предела кого угодно. «Да что ей от меня надо?!», — возопит мужчина, хлопнет дверью и пойдет успокаиваться к своим товарищам.

На самом деле столь изменчивая натура страдает от собственной неуверенности. Ей хочется все сделать правильно, а замечая ошибки, она начинает метаться, переживать и искать выход. Когда девушки понимают, что сделали неправильный шаг, то начинают долго и упорно извиняться, тем самым падая в собственных глазах, да и в глазах своего мужчины тоже.

И все же, непредсказуемые метания женщины рано или поздно заставят мужчину понять, что он устал. Устал следить за переменой «погоды в доме», выяснять, что же на самом деле ей нужно, чего она хочет и что он снова сделал не так. Итог в таких случаях известный — отношения обычно прекращаются.

Названы 11 типов обреченных на одиночество женщин

4

С завышенными ожиданиями

Это нормально, когда женщина ждет от своего мужчины великих поступков. Плохо, когда планка постоянно повышается, а достигнутые вершины никак не поощряются. Чаще всего новые отношения такие дамы начинают с опытом былых разочарований. Это лишь повыше поднимает их ожидания и заставляет воспринимать спутника изначально неполноценным, неспособным на подвиги. «Знаю я вас… Ты не такой? Докажи», — примерно такой алгоритм сидит в ее голове, когда она ставит перед своей половиной новую цель.

Кроме того, рядом с такими женщинами чаще всего находятся подобные им подруги. Ориентируясь на мнение окружения, которое всегда почему-то авторитетнее мнения ее спутника жизни, она будет требовать большего, лучшего и так далее.

В такой обстановке долго не выдержит любой мужчина, даже если он сильно любит свою избранницу. Если она не прекратит требовать свержения все новых драконов, он просто сбежит.

 

Названы 11 типов обреченных на одиночество женщин

5

Всезнайка

Всезнайки — это люди, которые имеют лишь поверхностное представление о многом. У них нет глубины знаний, но они готовы буквально обо всем говорить и судить как эксперты. И эта черта личности у мужчин вызывает недоумение, хотя бы потому, что нельзя во всем разбираться на уровне профессионала.

Это особый типаж людей, которые просто жить не могут, чтобы не указать всем и каждому, как надо правильно что-то делать. Попытки женщины-всезнайки навязать свое не очень-то профессиональное мнение мужчине чаще всего его просто бесят. Быть с такой рядом  — пытка, поэтому если всезнайке нужны серьезные отношения, ей лучше удерживаться от желания поучить мужчину уму-разуму.

Названы 11 типов обреченных на одиночество женщин

6

Тотальный контролер

Определенной разновидностью вышеописанной категории дам является женщина, которая пытается контролировать все аспекты жизни своего мужчины, будь то ее ухажер, муж или сын.

Контролю подвергается любая мелочь. В перечень любимых занятий входят беспрестанные звонки, контроль писем и сообщений, обшаривание карманов, записных книжек и даже слежка.

Столкнувшись с такой «шпионкой», мужчина с высокой долей вероятности предпочтет держаться от нее подальше. Плохо одно — обычно о подобных маниях люди узнают, уже достаточно сблизившись в отношениях.

Для женщин такого типа характерен довольно высокий уровень тревожности и беспокойства, часто на фоне депрессивного состояния. Причины формирования такой личности лежат в полученном в семье воспитании, наличии неадаптивных стереотипов поведения, недоверия ко всем и всему на свете. Сделать можно только одно — обратиться к психологу и избавиться от тревожности и желания все проконтролировать.

 

Названы 11 типов обреченных на одиночество женщин

7

«Свой парень»

Если женщина расковано ведет себя в обществе, любит выпить, побуянить и даже подраться, то рано или поздно ее избранник задумается: зачем мне такая женщина, если у меня есть такие же друзья, с которыми можно так же выпить, поспорить или оторваться?

Другими словами, женщина, стремясь быть более раскованной, более современной, стремится стать в мужских глазах «своим» человеком, получить равные позиции. Отсюда и ее поведение, ее манеры, больше напоминающие мужские, чем женские. Да, мужчинам с такими дамами легко, весело и приятно, но взять и жениться на такой — это уже перебор.

 

Названы 11 типов обреченных на одиночество женщин

8

Жалобщица

Мы живем в эпоху кризисов и постоянных стрессов, так что жалобы давно стали частью большинства тем для разговоров. В конце концов это здорово надоедает, поэтому привычка поплакаться на свою судьбу часто делает человека невыносимым в глазах окружающих.

Конечно, очень важно делиться своими проблемами с близким человеком. И выслушивать его признания тоже. Но превращать каждый семейный вечер в сеанс жалоб на несправедливую жизнь будет чересчур.

В случае с женщинами усугубить ситуацию может их потребность в заботе. Они вдвойне чаще жалуются, какие они беспомощные и несчастные. И лучше не перегибать палку, не замечая попыток мужчины окружить свою половинку заботой, и продолжать ныть о том, как же все плохо. Особенно, если в какой-то ситуации мужчина поймет, что его женщина далеко не такая беспомощная, какой хочет казаться, и на самом деле все это игра и попытка им манипулировать.

 

Названы 11 типов обреченных на одиночество женщин

9

Подлиза

Некоторые дамы считают, что если они будут постоянно говорить мужчине только то, что ему приятно слышать, то от этого их отношения будут хорошими и долгими. Надо признать, многие мужчины на это попадаются.

Но такая женская тактика может быть успешной только до свадьбы. Когда цель женщины будет достигнута и она станет сама собой, ее избранник с удивлением обнаружит около себя совершенно другое создание, совсем не ту умную и всё понимающую женщину, а мегеру со своим мнением и интересами. Не это ли является одним из серьезных аргументов для развода и разочарования в браке в первые годы?

Названы 11 типов обреченных на одиночество женщин

10

Феминистка

Во-первых, они сами не очень-то стремятся выходить замуж. У них другие цели в жизни. Самое большее, что можно для них сделать, — уважительно относиться к тому, во что они верят, то есть к идее феминизма. Нередко такие женщины сами все умеют, ни в чем не нуждаются. Они амбициозны, их карьера успешна, а их мышление часто близко мужскому.

Но попадаются такие дамы-феминистки, которые умудрились выйти замуж. И в таком браке мужчине очень сложно, женщина может своей идеологией буквально свести с ума. Вряд ли мужчина долго с ней выдержит, скорее всего, сбежит, когда поймет, что рядом с такой женщиной ему делать нечего.

Названы 11 типов обреченных на одиночество женщин

Источник: www.ridus.ru

Новости портала «Весь Харьков» 

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