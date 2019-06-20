Названы 11 типов обреченных на одиночество женщин

Стерва

Дамы со стервозинкой интересны мужчинам, особенно если им не хватает в жизни острых ощущений. Но на практике они довольно редко стремятся вступить со стервой в законный брак. Стервы яркие, они привлекают к себе внимание, но в конце концов от таких женщин быстро устают. Взрывные отношения, постоянное хождение «по лезвию» и прочие бурные проявления стервозного темперамента — это совсем не то, чего ожидают от семейных отношений. Создавая семью, большинство ищет в ней спокойствия и защиты от агрессивного внешнего мира.

Впрочем, путь обрести семью для женщин с перчинкой есть. Всю свою стервозность им лучше оставить на работе, где подобные качества нередко становятся движущим механизмом для продвижения по карьерной лестнице. Но возвращаясь домой, лучше становиться более мягкой и дружелюбной, иначе семья распадется из-за постоянных конфликтов и выяснения отношений.

1

Корыстная жадина

Опознать корыстную жадину довольно легко: они яркие, сексуальные, целеустремленные, амбициозные, следят за собой и очень испорчены. Но главное: они не только осведомлены о силе своих женских чар, но и умело ими пользуются ради собственных целей.

Мужчинам такие нравятся, они слетаются на таких как мотыльки на огонь. С этими барышнями легко общаться, хвастаться перед друзьями, флиртовать, приятно проводить время, но только пока им что-то от мужчин нужно. Как только все цели достигнуты, корыстные обольстительницы теряют интерес к своим жертвам. Своих бывших они оставляют легко и непринужденно, с разбитым сердцем и пустым кошельком.

В ловушку этих дам мужчины попадаются легко. Они умны и начитанны, а еще они актрисы, которые умеют вживаться в нужный образ. Единственное, что их выдает — патологическая страсть к деньгам, которых им все время мало. Постоянно притворяться невозможно, в конце концов они расслабляются и обнажают свою корыстную сущность.

2

Женщина-загадка

Конечно, сильный пол без ума от женщин, в которых есть загадка. Это придает пикантность отношениям, разбавляет пресную рутину и подпитывает страсть. Но когда загадок становится слишком много, жизнь мужчины превращается в кошмар.

Для такого типа женщин весьма характерны всякие странности, которые мужчины не могут понять. Загадочным спутницам постоянно хочется усложнить отношения, превращая их в интригующие романы, подозрительно похожие на латиноамериканские сериалы. Например, девушка может не брать телефон, когда ухажер звонит в назначенное ею же время. Долго не дают конкретных ответов, когда их приглашают на свидание. Эти и подобные «изюминки» в конце концов становятся причиной того, что у мужчины складывается превратное представление, что его женщина играет в какие-то игры, придуманные ею же и понятные только ей.

В основном таким образом женщины стремятся проверить чувства мужчины. Но долго находиться в подвешенном состоянии не сможет любой человек, даже если он чемпион по терпению. Так что рано или поздно у спутника женщины-тайны «срывает башню», и он уходит на поиски более понятной кандидатки в жены.

3

Непостоянная натура

То, что женщины сами не знают, чего хотят, давно стало любимым предметом для шуток в мужских компаниях. Но каким бы безобидным ни было женское непостоянство, у всего есть свои крайности. Постоянная смена мнения, настроения, желаний и решений может довести до предела кого угодно. «Да что ей от меня надо?!», — возопит мужчина, хлопнет дверью и пойдет успокаиваться к своим товарищам.

На самом деле столь изменчивая натура страдает от собственной неуверенности. Ей хочется все сделать правильно, а замечая ошибки, она начинает метаться, переживать и искать выход. Когда девушки понимают, что сделали неправильный шаг, то начинают долго и упорно извиняться, тем самым падая в собственных глазах, да и в глазах своего мужчины тоже.

И все же, непредсказуемые метания женщины рано или поздно заставят мужчину понять, что он устал. Устал следить за переменой «погоды в доме», выяснять, что же на самом деле ей нужно, чего она хочет и что он снова сделал не так. Итог в таких случаях известный — отношения обычно прекращаются.

4

С завышенными ожиданиями

Это нормально, когда женщина ждет от своего мужчины великих поступков. Плохо, когда планка постоянно повышается, а достигнутые вершины никак не поощряются. Чаще всего новые отношения такие дамы начинают с опытом былых разочарований. Это лишь повыше поднимает их ожидания и заставляет воспринимать спутника изначально неполноценным, неспособным на подвиги. «Знаю я вас… Ты не такой? Докажи», — примерно такой алгоритм сидит в ее голове, когда она ставит перед своей половиной новую цель.

Кроме того, рядом с такими женщинами чаще всего находятся подобные им подруги. Ориентируясь на мнение окружения, которое всегда почему-то авторитетнее мнения ее спутника жизни, она будет требовать большего, лучшего и так далее.

В такой обстановке долго не выдержит любой мужчина, даже если он сильно любит свою избранницу. Если она не прекратит требовать свержения все новых драконов, он просто сбежит.

5

Всезнайка

Всезнайки — это люди, которые имеют лишь поверхностное представление о многом. У них нет глубины знаний, но они готовы буквально обо всем говорить и судить как эксперты. И эта черта личности у мужчин вызывает недоумение, хотя бы потому, что нельзя во всем разбираться на уровне профессионала.

Это особый типаж людей, которые просто жить не могут, чтобы не указать всем и каждому, как надо правильно что-то делать. Попытки женщины-всезнайки навязать свое не очень-то профессиональное мнение мужчине чаще всего его просто бесят. Быть с такой рядом — пытка, поэтому если всезнайке нужны серьезные отношения, ей лучше удерживаться от желания поучить мужчину уму-разуму.

6

Тотальный контролер

Определенной разновидностью вышеописанной категории дам является женщина, которая пытается контролировать все аспекты жизни своего мужчины, будь то ее ухажер, муж или сын.

Контролю подвергается любая мелочь. В перечень любимых занятий входят беспрестанные звонки, контроль писем и сообщений, обшаривание карманов, записных книжек и даже слежка.

Столкнувшись с такой «шпионкой», мужчина с высокой долей вероятности предпочтет держаться от нее подальше. Плохо одно — обычно о подобных маниях люди узнают, уже достаточно сблизившись в отношениях.

Для женщин такого типа характерен довольно высокий уровень тревожности и беспокойства, часто на фоне депрессивного состояния. Причины формирования такой личности лежат в полученном в семье воспитании, наличии неадаптивных стереотипов поведения, недоверия ко всем и всему на свете. Сделать можно только одно — обратиться к психологу и избавиться от тревожности и желания все проконтролировать.

7

«Свой парень»

Если женщина расковано ведет себя в обществе, любит выпить, побуянить и даже подраться, то рано или поздно ее избранник задумается: зачем мне такая женщина, если у меня есть такие же друзья, с которыми можно так же выпить, поспорить или оторваться?

Другими словами, женщина, стремясь быть более раскованной, более современной, стремится стать в мужских глазах «своим» человеком, получить равные позиции. Отсюда и ее поведение, ее манеры, больше напоминающие мужские, чем женские. Да, мужчинам с такими дамами легко, весело и приятно, но взять и жениться на такой — это уже перебор.

8

Жалобщица

Мы живем в эпоху кризисов и постоянных стрессов, так что жалобы давно стали частью большинства тем для разговоров. В конце концов это здорово надоедает, поэтому привычка поплакаться на свою судьбу часто делает человека невыносимым в глазах окружающих.

Конечно, очень важно делиться своими проблемами с близким человеком. И выслушивать его признания тоже. Но превращать каждый семейный вечер в сеанс жалоб на несправедливую жизнь будет чересчур.

В случае с женщинами усугубить ситуацию может их потребность в заботе. Они вдвойне чаще жалуются, какие они беспомощные и несчастные. И лучше не перегибать палку, не замечая попыток мужчины окружить свою половинку заботой, и продолжать ныть о том, как же все плохо. Особенно, если в какой-то ситуации мужчина поймет, что его женщина далеко не такая беспомощная, какой хочет казаться, и на самом деле все это игра и попытка им манипулировать.

9

Подлиза

Некоторые дамы считают, что если они будут постоянно говорить мужчине только то, что ему приятно слышать, то от этого их отношения будут хорошими и долгими. Надо признать, многие мужчины на это попадаются.

Но такая женская тактика может быть успешной только до свадьбы. Когда цель женщины будет достигнута и она станет сама собой, ее избранник с удивлением обнаружит около себя совершенно другое создание, совсем не ту умную и всё понимающую женщину, а мегеру со своим мнением и интересами. Не это ли является одним из серьезных аргументов для развода и разочарования в браке в первые годы?

10

Феминистка

Во-первых, они сами не очень-то стремятся выходить замуж. У них другие цели в жизни. Самое большее, что можно для них сделать, — уважительно относиться к тому, во что они верят, то есть к идее феминизма. Нередко такие женщины сами все умеют, ни в чем не нуждаются. Они амбициозны, их карьера успешна, а их мышление часто близко мужскому.

Но попадаются такие дамы-феминистки, которые умудрились выйти замуж. И в таком браке мужчине очень сложно, женщина может своей идеологией буквально свести с ума. Вряд ли мужчина долго с ней выдержит, скорее всего, сбежит, когда поймет, что рядом с такой женщиной ему делать нечего.

Источник: www.ridus.ru

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