Новий звір - COVID-19 Omicron XBB.1.5

В Украине зафиксировали первый случай заражения новым подвидом штамма COVID-19 Omicron XBB.1.5 или «Кракен»

В ВОЗ уже успели назвать «Кракен» наиболее заразным вариантом COVID-19 за всю историю.

По данным ВОЗ, «Кракен» не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным. Тем не менее по сравнению с предыдущими субвариантами, новый подвид наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Джерело: https://t.me/u_now/83850

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