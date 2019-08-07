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Обнаружили пользу самых отвратительных запахов

Обнаружили пользу самых отвратительных запахов

Отвратительные запахи, например, навоза или гнилой рыбы, могут помочь в запоминании больших объемов информации.

В 1972 году когнитивный психолог Эндель Тульвингом разделил человеческую память на два типа: эпизодическую и семантическую.

Эпизодическая память отвечает за воспоминания о конкретных событиях, ситуациях и переживаниях, которые имеют сильную эмоциональную окраску.

Семантическая память отвечает за общие знания человека: слова, правила, абстрактные идеи. Именно она позволяет людям пользоваться языками.

Неприємні запахи допоможуть запам'ятати інформацію
Неприятные запахи помогут запомнить информацию

Эти два вида памяти могут работать вместе, когда человеку нужно усвоить много учебной информации – она запоминается лучше, если вписать ее в свой личный опыт.

Если связать новую информацию с наиболее отвратительным вам запахом, то успешное запоминание обеспечено, говорят ученые. Они проверили этот способ на группе подростков и взрослых людей, говорится в результатах исследования международной группы ученых.

Участникам исследования предложили выполнить несколько заданий на запоминание: одни были усилены отвратительными запахами, а другие нет. Через 24 часа ученые проверили, как люди запомнили информацию – задания с запахами отложились в памяти намного сильнее.


Источник: 24tv.ua

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