Обнаружили пользу самых отвратительных запахов

Отвратительные запахи, например, навоза или гнилой рыбы, могут помочь в запоминании больших объемов информации.

В 1972 году когнитивный психолог Эндель Тульвингом разделил человеческую память на два типа: эпизодическую и семантическую.

Эпизодическая память отвечает за воспоминания о конкретных событиях, ситуациях и переживаниях, которые имеют сильную эмоциональную окраску.

Семантическая память отвечает за общие знания человека: слова, правила, абстрактные идеи. Именно она позволяет людям пользоваться языками.



Неприятные запахи помогут запомнить информацию

Эти два вида памяти могут работать вместе, когда человеку нужно усвоить много учебной информации – она запоминается лучше, если вписать ее в свой личный опыт.

Если связать новую информацию с наиболее отвратительным вам запахом, то успешное запоминание обеспечено, говорят ученые. Они проверили этот способ на группе подростков и взрослых людей, говорится в результатах исследования международной группы ученых.

Участникам исследования предложили выполнить несколько заданий на запоминание: одни были усилены отвратительными запахами, а другие нет. Через 24 часа ученые проверили, как люди запомнили информацию – задания с запахами отложились в памяти намного сильнее.



Источник: 24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»