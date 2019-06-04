Основатель Датского института исследования счастья раскрыл секреты, как начать наслаждаться жизнью

Что нужно для того, чтобы быть счастливым? Основатель и руководитель Датского института исследования счастья Майк Викинг уверен, что — желание. Ведь часто, то, что мы считаем счастьем таковым не является. Мы покупаем вещи, которые должны сделать нас счастливыми, ставим труднодостижимые финансовые планки, но все не срабатывает. Во время выступления, организованном компанией Veda, Майк рассказал, где на самом деле прячется счастье, как его почувствовать и передать другим. Иногда достаточно зажечь свечу, позвать друзей и закинуть смартфон подальше.

ЗАПОЛНИТЕ ДОМ ТЕПЛЫМ СВЕТОМ

Официально институт счастья начал работу в 2013 году. Тогда команда состояла из восьми человек, а впереди маячил неизученный горизонт. Наша цель — подойти к исследованию счастья с научной точки зрения. Мы работаем с большим объемом статистических данных. Хотим вывести формулу счастья, понять что и как действительно улучшает качество жизни.

Многие знают меня как автора книги “Хюгге: секрет датского счастья”, но не все догадываются, как это понятие вошло в обиход и лексику людей других стран.

На атмосферу уюта сильно влияет освещение. Датчане уделяют ему огромное значение и просто помешаны на свечах

Несколько лет назад я был в Швеции с группой друзей. Была зима, и наш домик занесло снегом. Мы целый день гуляли, а на закате вернулись домой. Разожгли камин и стали готовить похлебку на дровах. Еле слышно потрескивали поленья и слышалось, как кипит суп. Все пили вино и наслаждались тишиной. Один друг вслух спросил, может ли быть еще что-то более хюгге чем, это? И другой приятель ответил, что для полного хюгге не хватает только снежной бури за окном.

По сути хюгге — это ощущение того, что ты защищен от окружающего мира.

С ним сталкиваются все. Из датского в нем только слово, которое емко описывает и передает смысл ощущений, что говорит, пожалуй, о силе языка.

Однажды мне написала француженка и рассказала, что оказывается всю жизнь жила по принципам хюгге, но не знала, что это так называется. Она делилась в письме, как проводит вечера с двумя детьми, пьет чай с печеньем и читает книги под разноцветным мягким пледом. Сказала, что то, что раньше называла ленивым вечером, теперь с гордостью называет хюгге. Ей нравится, что можно снять с себя чувство вины, насладится спокойным вечером и знать, что это время —лучшая часть дня. И все потому, что мы чувствуем расслабленность, спокойствие и уединенность с людьми, которых любим.

На атмосферу уюта сильно влияет освещение. Датчане уделяют ему огромное значение и просто помешаны на свечах. Считают, что чем теплее свет в помещении, тем лучше проявляется атмосфера хюгге. Нам кажется, что свечи делают людей симпатичнее. У нас даже есть слово, которое обозначает то, как выглядит человек при свечах.

Один канадский журналист, написал мне, что проникся этой свечной темой. Поехал, накупил подсвечников и стал практиковать ужины с мягким, не электрическим светом. Трое его сыновей-подростков сначала начали прикалываться, говорили: “Пап, просто скажи, если хочешь уединится с мамой. Мы пойдем погуляем, без проблем”. Но вскоре им понравилась идея. За столом настроение парней переключалось совсем в другой режим. Вместо того, чтобы механически запихивать в себя еду, они расслаблялись, неспешно болтали. Время семейных ужинов увеличилось на 20 минут. Просто из-за свечей. Это фантастика, как атмосфера и настроение влияют на наше становление.

Мужчинам вообще проще говорить, если их руки чем-то заняты. Необъяснимый факт, но правдивый

Сначала мы создаем пространство в доме, городе, стране, а потом оно определяет, кем мы себя ощущаем. Мы можем добиться многого, просто создав правильную и удобную форму для жизни. Счастье должно стать таким же важным показателем для страны, как и ВВП.

ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — ОСНОВА СЧАСТЬЯ

По статистике, люди, которые много времени проводят за едой, чувствуют себя счастливее. И не только потому, что им нравятся продукты и вино. Они воспринимают обед как социальную активность. Это время близкого взаимодействия, общения, обмена эмоциями.

Мы с друзьями всегда практиковали совместные обеды. Ходили друг к другу в гости, где хозяин брал всю подготовку на себя, накрывал стол и задавал тематику. Это было не сложно и в общем-то всех устраивало. Но однажды решено было изменить сценарий. Теперь мы все отвечаем за приготовление. Один закупает продукты, другой —вино, третий готовит барбекю. Мы вместе режем салаты и рассказываем истории. Мужчинам вообще проще говорить, если их руки чем-то заняты. Необъяснимый факт, но правдивый. Именно живое общение на 90% создает атмосферу хюгге. Мы общаемся во время готовки, сервировки, обсуждаем день, шутим и смеемся над неудавшимися блюдами. У нас, например, однажды был не лучший опыт приготовления сосисок из верблюжатины. Экзотика не зашла, а промучались мы с ними полдня. И теперь при встрече часто вспоминаем, как глупо выглядела эта возня, и как все-таки чертовски здорово, что все в ней поучаствовали.

Общие дела укрепляют взаимоотношения, возникает дружба. И это тоже дарит ощущение защищенности

Можно придумать для своей компании другие ритуалы. Так, например, датской идеей уюта и благополучия по-своему увлеклась… улица в Австралии. Жители городка объединились в своеобразную коммуну. В складчину купили печь для пиццы и устраивают посиделки-пикники под открытым небом. Соседи распределили между собой обязанности и помогают друг другу смотреть за животными, ухаживать за садом. В такую своеобразную игру вовлечены дети и взрослые.

Общие дела укрепляют взаимоотношения, возникает дружба. И это тоже дарит ощущение защищенности. Как человек, знаю, что личные взаимоотношения— основа счастья. И если захочу узнать, насколько счастлив человек, первым делом поинтересуюсь как обстоят дела с семьей, друзьями и коллегами. От качества и регулярности такого общения зависит личное благополучие каждого.

ОТЛОЖИТЕ СМАРТФОНЫ ПОДАЛЬШЕ

Некоторые считают, что общение с друзьями в сети вполне можно считать полноценным общением. Мы пишем друг другу, отсылаем смайлики иногда даже голосовые сообщения. Но, общаясь так, мы не видим человека, не можем проявить эмпатию. Ведь на экране смартфона отображаются только символы. Возможно, именно это и привлекает многих: не нужно переживать, как выглядишь, оправдываться за грусть или делиться радостью. Люди подсаживаются на диджитал-беседы и забывают о реальности.

Не стоит преувеличивать значение гаджетов в быту. Они должны облегчать жизнь, но не заменять ее

В Дании существует школа, куда попадают подростки с зависимостью от соцсетей и гаджетов вообще. Они проходят некую детокс-программу, которая возвращает их в реальный мир. Суть программы в том, что смартфоном разрешено пользоваться 1 час в день. Остальное время дети учатся, занимаются физкультурой, общаются между собой на свежем воздухе, во время досуга или, когда помогают на кухне. Через 6 месяцев им предлагают проголосовать: оставить систему или вернуть телефоны в неограниченное пользование. Примечательно, что 80% детей голосуют за сохранение режима. Им становится комфортно в реальности: нравится общаться с друзьями напрямую, больше двигаться. Дети признаются, что в школе стали чувствовать себя счастливее и энергичнее.

Не стоит преувеличивать значение гаджетов в быту. Они должны облегчать жизнь, но не заменять ее. Спрячьте телефоны подальше, когда приходите в гости, ужинаете или общаетесь с семьей. Вы удивитесь, как изменится качество общения, как поднимется его ценность.

5 СОВЕТОВ ОТ МАЙКА ВИКИНГА, КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЧУТОЧКУ СЧАСТЛИВЕЕ

1. Не делайте культа из денег. Финансовое благополучие, конечно, играет важную роль в жизни. И действительно, до определенного уровня дохода, мы радуемся прибавке. Но существует планка, после которой количество денег перестает коррелировать с уровнем удовлетворенности жизнью. Процесс зарабатывания и сумма на счету уже не приносят желаемой радости. В Институте исследования счастья мы изучаем этот вопрос и даже думаем над подходом монетизации счастья. Пока формула не найдена.

2. Организуйте пространство. Скандинавский стиль интерьера известен многим. При его упоминании сразу возникает картинка с белыми стенами, минималистичной мебелью натуральными материалами. Но это не главное. Мы фанаты нескольких источников света, которые обволакивают комнату и разделяют ее на зоны. Речь идет о естественном и искусственном освещении. Ну и свечах, конечно. Правильный свет создает правильное настроение. В кабинете он настраивает на рабочий лад, а в гостинной расслабляет.

3. Планируйте не интерьеры, а истории, которые будут здесь происходить.У каждой комнаты есть душа и энергетика. И, если вам важно, чтобы вашим друзьям или семье было комфортно и уютно, если вы можете представить о чем вы будете говорить, чем заниматься, то концепция интерьера придет сама. Когда меня спрашивают, что нужно купить, чтобы дом был хюгге, говорю, что хюгге нельзя купить. Его смысл в том, чтобы создать место, где люди будут чувствовать себя защищенными.

4. Создавайте воспоминания. Речь не только о фото. Важно, чтобы кто-то разделил с вами приятные моменты. Так, например, мы с друзьями и семьей любим исследовать датские островки. Благо, их у нас хватает. Каждый раз, приезжая на новую локацию, мы находим интересные места и придумываем для них свои, только нам понятные названия: «вишневая роща», «рыбий пляж». Только мы знаем, что они означают. Это сближает нас.

5. Сформулируйте свой собственный рецепт. Мы, конечно, стремимся вывести формулу счастья, опрашиваем людей, замеряем индексы. Стремимся унифицировать знания и выдать готовый рецепт. Но пока, каждый может сформулировать свой. Ведь только вы знаете и помните моменты, когда вам было уютно, комфортно и тепло. Я часто спрашиваю у людей, как они понимают счастье. Одна девушка сказала: “Счастливый человек тот, кто, узнав, что ему остается жить неделю, ничего не станет менять в жизни”. В этом что-то есть.

Источник: proman.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»