Реформа МСЕК на Харківщині: облрада ухвалила відповідне рішення

Харківська область зробила крок до впровадження реформи системи медико-соціальної експертизи. 26 листопада на засіданні Харківської обласної ради було затверджено рішення про реорганізацію обласного центру МСЕК.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної ради.

Зміни пов’язані із законом, який раніше підписав Президент України Володимир Зеленський. Згідно з ним, з 1 січня 2025 року МСЕК у нинішньому вигляді буде ліквідовано, а замість нього запрацює нова система експертних команд у кластерних і надкластерних лікарнях.

Відповідно до ухваленого рішення, Харківський обласний центр МСЕК стане частиною обласної клінічної лікарні. Персонал центру переведуть на посади «лікуючих лікарів», а інші позиції вони займати не зможуть.

В облраді підкреслили, що голови ліквідованих МСЕК не матимуть права входити до складу нових експертних команд. Ці зміни спрямовані на підвищення якості експертизи та спрощення процедур для пацієнтів.

Агентство Телевидения Новости