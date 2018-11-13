Сигареты с ментолом хотят запретить из-за смертельного вреда

Американские регулирующие органы выразили решительное стремление запретить продажу сигарет с ментолом. Это намерение прозвучало всего через несколько часов после появления планов об ограничении продаж ароматических электронных сигарет, из-за которых молодые люди часто приучают себя к вредной привычке.



Американские регулирующие органы планируют полностью запретить продажу сигарет с ментолом, также введя жесткий запрет и на реализацию ароматических электронных сигарет. Тем самым они хотят побудить молодых американцев не привыкать к курению. Именно ментол и другие ароматы сигаретного дыма привлекают молодых людей, ранее вообще не куривших, как показывает исследование. Официальные лица из Санитарного управления по продуктам питания и медикаментам США заявили, что ментоловые сигареты особенно тяжело бросать, поскольку их аромат смягчает горло, тем самым проводя более глубокую инъекцию вызывающего зависимость никотина.



В США среди молодых людей растёт популярность электронных сигарет с разного рода ароматами, и получается, что эти устройства приучают молодёжь к курению, хотя изначальной задачей электронных сигарет была помощь в отказе от сигарет обычных. Именно поэтому власти подготовили целый ряд стратегий, направленных на борьбу с ароматными и традиционными электронными сигаретами. Среди ожидаемых планов будет жесткое ограничение на продажу ароматических продуктов для курения в режиме онлайн лицам до 18 лет. В настоящее время именно там совершается большая часть покупок этих сигарет. Ментоловые сигареты на втором месте по популярности у молодых людей после электронных сигарет, и с их продажами тоже собираются поступить достаточно жестко.



Впрочем, до введения этого запрета на весь рынок может пройти не менее двух лет. Впервые Санитарное управление получило доказательства того, что ментоловые сигареты тяжелее бросать, ещё в 2013 году. И только сейчас, наконец, его эксперты решились приступить к запрету.

Источник: http://medinfo.ua

Новости портала «Весь Харьков»