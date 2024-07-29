Вчені спростовують попередні дослідження про вплив алкоголю: шкідливий навіть у помірній кількості

Науковці знаходять недоліки попередніх досліджень, які доводили користь помірного вживання алкоголю. Також вони ставлять під сумнів деякі результати через те, що роботи фінансувалися промисловістю виготовлення напоїв.

Перші ідеї про користь від вживання алкоголю сягають ще стародавнього Китаю, де рисове вино широко використовувати в лікувальних цілях, інформує The Guardian.

Давньогрецький "батько медицини" Гіпократ пропагував помірну кількістю алкоголю для "здоров’я розуму, тіла та душі".

Відтоді теорія користі спиртовмісних напоїв отримала велику підтримку науки. Перші такі твердження з’явилися в результаті дослідження 1974 року, до якого залучили 474 особи.

Автори роботи виявили, що люди, які пили невелику кількість спиртовмісних напоїв, мали менший ризик серцевого нападу, ніж ті, хто вживає багато алкоголю або не вживає взагалі.

Протягом наступних кількох десятиліть дослідники отримували схожі висновки навіть після опрацювання більшого об’єму даних.

Зокрема, в одному дослідженні науковці під час аналізу кількості випитого та ризиків серцево-судинних захворювань і смерті, побудували J-подібну криву.

На діаграмі лінія, яка спершу спадає, а тоді знову йде вгору, нагадуючи літеру J латинського алфавіту, свідчить про більшу користь вживання невеликої кількості алкоголю, порівняно з повною відмовою.

Однак після удосконалення методів дослідження науковці поставили під сумнів точність цих результатів.

▶ ️Методологічні недоліки

У 2011 році мета-аналіз, опублікований у BMJ, показав, що найменшого ризику ішемічної хвороби серця можна досягти, якщо пити від одного до двох алкогольних напоїв на день.

Через два роки після цього масштабне дослідження показало, що алкоголь здатний принести користь людям старше 40 років. Ці висновки прямо суперечать результатам роботи 2018 року цієї ж групи науковців, які дійшли висновку однозначної шкоди будь-якої кількості напоїв.

Ці роботи викликали критику вчених, які вказували на методологічні недоліки. Зокрема, це стосується підвищення загального ризику смертності серед тих, хто вживає алкоголь, через те, що такий стиль життя часто зумовлений уже наявними проблемами зі здоров’ям.

Порівняно з цим, науковці вважають очевидним те, що люди, які вживають алкоголь у помірних кількостях, мають більше шансів прожити довше.

Інша проблема полягає в тому, що в багатьох дослідженнях учасники самостійно оцінюють кількість спожитих спиртовмісних напоїв. Вчені вважають, що такі відповіді можуть бути неточними і змінюватися з часом.

Перерахунок ризиків з урахуванням цих неточностей перетворює J-подібну криву на просту пряму лінію, яка показує, що найменший ризик смертності має група осіб, які взагалі ніколи не п’ють.

Водночас, як наголошує провідний автор дослідження Тім Стоквелл, це не слід сприймати як остаточну відповідь на питання про шкоду алкоголю.

"Зрештою, ми не сприймаємо наші висновки буквально, ми не вважаємо, що це обов’язково точна картина. Це більше схоже на демонстрацію низької якості попередніх досліджень", – пояснив Тім Стоквелл.

▶ ️Особливості впливу на різних людей

Вчені називають ключовою проблемою, яка стоїть на заваді однозначній відповіді, відмінний вплив алкоголю на різних людей та особливі причини його вживання.

"Алкоголь має багато різних біологічних ефектів. Патерни споживання алкоголю також визначаються багатьма іншими характеристиками, які самі по собі впливатимуть на здоров’я", – стверджує дослідниця Оксфордського університету Іона Мілвуд.

Вплив індустрії алкоголю

Фінансування та підтримка промисловістю досліджень, подібно до ситуації з виробниками тютюну, може сприяти поширенню ідеї, що алкоголь може бути корисним.

"Одна з причин, чому громадськість вірить у ці позитивні ефекти, полягає в тому, що промисловість фінансувала та сприяла дослідженням", – вважає Марк Петікрю, дослідник Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

Як доказ Петікрю наводить аналіз 2021 року, в ході якого розглянули 60 різних досліджень впливу алкоголю на ризик серцево-судинних захворювань. Автори роботи виявили, що 14 з них мали фінансування з алкогольної промисловості або в них брали участь дослідники, пов’язані з цієї галуззю.

▶ ️Поступове зникнення ідеї користі алкоголю

Наукова підтримка ідеї позитивного впливу на здоров’я спиртовмісних напоїв, схоже, поступово зникає.

У дослідженні 2023-го група авторів використала новий підхід. Вони розділили людей на групи залежно від генетичної схильності вживати алкоголь, а не покладалися на виключно їхні звички.

Науковці виявили, що більша кількість алкоголю призводить до зростанні ризиків 61 негативного наслідку для організму, зокрема багатьох видів раку, захворюваннь печінки, інсультів та загальної смертності.

Нагадаємо, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я у всьому світі щороку помирає 3,2 мільйона осіб через причини, пов’язані з вживанням алкоголю та наркотиків.

Джерело: pravda.com.ua

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