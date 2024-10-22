Новини з іншого світу

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● Ученые блокировали фермент, который отвечает за распространение метастазов

Группа исследователей из Еврейского университета Иерусалима, Института Вейцмана и Токийского университета добилась важного продвижения в борьбе с раком. Ученые разработали препарат, останавливающий развитие метастазов.

Фермент MMP7 играет важнейшую роль в развитии рака. Он позволяет опухолям проникать в окружающие ткани и распространять метастазы в другие части тела. Блокировка MMP7 должна помочь при лечении агрессивных форм рака, таких как рак поджелудочной железы.

Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie International Edition.

MMP7 давно считается важной мишенью для лечения рака, но создание лекарств, которые блокируют фермент, оказалось сложным делом. Фермент MMP7 структурно очень похож на целое семейство родственных ферментов (матриксных металлопротеиназ). Эти ферменты выполняют частично совпадающие функции, что затрудняет разработку препарата, который бы воздействовал только на MMP7, не затрагивая другие. Блокировать все семейство нельзя, и MMP7 до сих пор успешно маскировался под нужные и полезные организму ферменты.

Теперь исследовательская группа создала новый класс молекул (макроциклические пептиды), которые связываются только с MMP7, подавляя его активность, и при этом не затрагивают работу полезных ферментов.

Один из новых пептидов, описанных в исследовании под названием D'20 состоит из двенадцати специально модифицированных строительных блоков, называемых D-аминокислотами.

При лабораторных испытаниях новый пептид продемонстрировал способность блокировать MMP7 с высокой степенью точности, не затрагивая другие ферменты. Ученые показали, что D'20 останавливает распространение клеток рака поджелудочной железы. При этом здоровые клетки развиваются нормально.

Новый пептид показал замечательную стабильность. Он сохраняет свою структуру и функции в крови человека и даже в условиях, имитирующих пищеварительную систему. Это говорит о его потенциале для создания лекарственного препарата.

Высокий уровень стабильности говорит и о том, что пептид будет эффективно работать в человеческом организме в течение длительного времени. Это исследование обещает создание препарата, надежно блокирующего MMP7 при, терапии рака и открывает возможность лечения агрессивных видов рака, таких как рак поджелудочной железы.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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