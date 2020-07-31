Врач объяснила, почему для здоровья нужно есть суп

По мнению гастроэнтеролога, пищевые традиции полезны для организма.

В каждом регионе есть свои пищевые традиции. К примеру, в средней полосе принято есть первые блюда. Гастроэнтеролог Валентина Лупанова считает, что не нужно отказываться от привычного рациона в угоду моде.

«Супы действительно улучшают процесс пищеварения за счет большого количества экстрактивных веществ. (…) Но надо обратить внимание, что в период обострения какого-либо заболевания ЖКТ бульон надо варить из нежирных сортов мяса или использовать овощной бульон», — рассказала она “КП”.

Ничего не видит страшного специалист и в привычке запивать пищу компотом или каким-либо другим напитком. Лупанова уверяет, что это не оказывает существенного влияния на процесс пищеварения.

Чего не следует делать, так это пытаться «полирнуть» язву стопочкой.

«При наличии заболеваний органов пищеварения, особенно в период обострения, не то что стопка беленькой запрещена, следует отказаться от крепкого кофе и чая», — советует гастроэнтеролог.

Она объяснила, что горячительные напитки повышают секрецию в желудке, что только усугубляет течение болезни.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»