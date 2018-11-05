Сочные котлеты с курицей и тыквой: необычный рецепт блюда

Мало кто из хозяек решается добавлять к мясным блюдам сладкие овощи или фрукты. В то же время блогеры и кулинары убеждают, что именно такие продукты придадут необычный вкус традиционному блюду.

Ярким примером этого является рецепт куриных котлет с тыквой. Необычное сочетание продуктов придет по вкусу даже привередливым любителям мяса. Блюдо лучше подавать с рисом или другим гарниром.

Как приготовить котлеты из курицы и тыквы: рецепт блюда

Ингредиенты:

600 г куриного филе;

300 г мускатной тыквы, напоминающей форму груши;

1-2 зубчика чеснока;

специи;

масло для жарки.

С помощью мясорубки измельчите филе и тыкву, очищенную от кожи и семян. Добавьте чеснок, соль и перец. Все тщательно перемешайте в течение нескольких минут, чтобы фарш был эластичным и не расползался при жарке.

Смочите руки в воде, после чего сформируйте круглые котлеты одинакового размера. Обжарьте их на подсолнечном масле до золотистого цвета. Готовьте котлеты на небольшом огне, чтобы мясо хорошо прожарилось.

Подавайте блюдо с гарниром или запеченными овощами.





Источник: https://24tv.ua/ru/zdorovoe_pitanie_tag5278

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