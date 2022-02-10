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Картопля по-селянськи в духовці: кращий рецепт приготування найсмачнішого гарніру

Картопля по-селянськи в духовці: кращий рецепт приготування найсмачнішого гарніру

Картоплю по-селянськи обожнюють за рум’яну золотаву скоринку, що вкриває кожну скибочку, та за ніжний смак всередині. 

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Її можна подавати просто так або доповнити соусами на ваш смак. Ще важливо пам’ятати, з якої картоплі краще готувати картоплю по-селянськи. Краще обирати картоплю з високим вмістом крохмалю. Вона буде чудово тримати форму та ніколи не розвалиться під час запікання. Просто ідеально для цієї страви.

Інгредієнти: 

  • 500 г Картопля 500 г
  • Часник 4-5 шт.
  • Соняшникова олія 2-3 ст. л.
  • Чебрець 2-3 гілочки
  • Сіль та перець за смаком

Приготування: 

Ретельно помийте 500 г картоплі, шкірку не знімайте. Відваріть цілою до напівготовності, це займе приблизно 15-20 хвилин. Потім дістаньте картоплю з каструлі та обсушити паперовими рушниками.

Розріжте кожну картоплину на 4 частини. У форму для запікання влийте 2-3 ст. л. соняшникової олії і викладіть часточки картоплі в 1 шар.

Додайте до картоплі 4-5 зубчиків часнику. Можна їх не очищати, а просто приплюснути пласкою стороною леза ножа. Додайте сіль і мелений перець.

Викладіть на картоплю 2-3 гілочки свіжого чебрецю. Якщо немає свіжого, сміливо використовуйте і сухий. Запікайте за температури 210 градусів у режимі гриля або конвекції протягом 10-15 хвилин.

Готувати – це просто! 

Источник: Час-Дій.

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Темы: кухня

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