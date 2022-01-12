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Как идеально нарезать масло для бутерброда без ножа: лайфхак, покоривший TikTok

Как идеально нарезать масло для бутерброда без ножа: лайфхак, покоривший TikTok

Если действительно качественное масло хранится в холодильнике, оно становится очень твердым. Нарезать такой продукт обычным ножом – достаточно непростая задача. Поэтому следует воспользоваться одним нехитрым лайфхаком, который позволит вам не остаться без вкусного бутерброда утром.

На своей странице у TikTok шеф-повар из Лондона pierre.le.chef опубликовал видео о том, как легко нарезать твердое сливочное масло. И для этого следует использовать нож для очистки овощей, который точно найдется в каждом доме. Слайсы получаются очень тонкими и ровными, при этом. масло остается очень нежным, прохладным и вкусным.

Как нарезать твердое масло чисткой для овощей |

Источник: food.obozrevatel.com/

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