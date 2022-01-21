Все знают, что для приготовления котлет нужно иметь под рукой, кроме фарша, хлеб, яйца и лук. А вот о водке мало кто слышал. Однако опытные хозяйки часто добавляют спиртное. Тогда котлеты получаются невероятно нежными, сочными и вкусными.

Интересный факт: водка делает мясо более ароматным. Алкоголь подчеркивает самые лучшие вкусовые качества котлет.

Когда нужно добавлять водку в котлеты

Сначала фарш замесите вместе с размоченным хлебом, яйцом, луком и любимыми приправами. Тогда можно вылить рюмку водки и снова хорошо перемешать. Чтобы котлеты не разваливались, нужно мясо "отбить". Для этого возьмите немного фарша в ладонь и аккуратно бросьте обратно в миску. Повторите несколько раз.

Если вы планируете благодаря водке только усилить вкус, то после добавления алкоголя можно сразу жарить котлеты. А если же вы хотите, чтобы блюдо было более нежным, дайте фаршу немного настояться в холодильнике.

Примечание: вкус алкоголя не будет ощущаться, поскольку он полностью испарится в процессе жарки.