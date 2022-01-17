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Лише 3 інгредієнти: який сніданок приготувати з вчорашнього картопляного пюре

Лише 3 інгредієнти: який сніданок приготувати з вчорашнього картопляного пюре

Якщо зі вчора, а то й позавчора у вашому холодильнику застоялося картопляне пюре, не поспішайте його викидати. Воно може стати відмінною основою для зовсім іншої страви.

Так, часто таке трапляється, коли на вечерю приготували забагато пюре з картоплі, і воно залишилося ще й на завтра. Однак на наступний день мало хто хоче їсти вчорашню страву. Але вихід є.

У нашій кухні, як і у кулінарії різних народів, існує безліч рецептів, які дозволяють готувати нові страви із залишків вчорашньої вечері чи обіду. До таких продуктів належить й картопляне пюре. З нього готують і оладки, і різні запіканки, і пиріжки з начинкою на будь-який смак. А сьогодні ми підкинемо вам ще одну ідею – сосиски у лаваші з картопляним пюре. Тож зберігайте черговий рецепт для смачного, ситного й швидкого сніданку.

Як приготувати сосиски у лаваші
з картопляним пюре

Інгредієнти:

  • Сосиски;
  • Лаваш;
  • Картопляне пюре.

Примітка: кількість інгредієнтів залежить він того, скільки у вас залишилося пюре та на скільки порцій ви розраховуєте цю страву.

Спосіб приготування:

  1. Лаваш розріжте на прямокутники таким розміром, щоб можна було кілька разів обгорнути сосиску.
  2. На половину площі лаваша накладіть картопляне пюре, а з самого краю на картоплю – сосиску. Згорніть лаваш у рулетики.
  3. Викладіть рулети у змащену олією форму для запікання, а зверху змастіть яйцем і посипте кунжутом.
  4. Відправте у духовку на 20 – 30 хвилин при 200 градусах.

Порада: подавати картопляні рулетики з сосискою можна з томатним чи сметанним соусом.

Смачного!

Источник: idea.24tv.ua/

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Темы: кухня

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