Как приготовить наггетсы в сырной панировке на сковороде: популярный фастфуд дома
Куриные наггетсы – это один из самых популярных фастфудов по всему миру. Чтобы повторить популярное блюдо у себя на кухне, достаточно иметь несколько простых ингредиентов и сковороду. Наггетсы на сковороде получаются мягкими внутри, но при этом имеют очень хрустящую корочку, благодаря плотной сырной панировке.
Рецепт куриных наггетсов, которые можно приготовить на сковороде, опубликован в кулинарном блоге tyap_lyap_i_vkusno в Instagram.
Ингредиенты:
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куриное филе – 450 г
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твердый сыр – 180 г
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мука – 100 г
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яйца – 2 шт
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соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. Перемешать яйца с солью, перцем и специями до однородности.
2. Муку посолить и поперчить.
3. Сыр натереть на мелкой терке.
4. Куриное филе порезать ломтиками.
5. Панировка наггетсов происходит в такой последовательности: мука, яйца, сыр.
6. Пожарить наггетсы с обеих сторон до золотистости. Выложить на бумажное полотенце для того, чтобы стекло лишнее масло.
7. Подавать с соусами.
Источник: food.obozrevatel.com/