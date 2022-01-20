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Легкий обід за 15 хвилин: готуємо поживний салат з курки та селери

Легкий обід за 15 хвилин: готуємо поживний салат з курки та селери

Інколи так бракує часу на приготування їжі. У таких випадках рішення просте – варто послуговуватися простими, легкими та швидкими рецептами.

Салат, основою для якого стали курка та овочі – гарна ідея не тільки для людей, які піклуються про своє здоров’я і фігуру. Це смачна, поживна та легка страва, яку можна приготувати за лічені хвилини.

Куряче філе є дуже хорошим джерелом білка. Його варто обсмажити на сковороді в невеликій кількості жиру. Однак, якщо ви хочете отримати абсолютно дієтичну страву, то варто напередодні запекти філе в духовці і додати в салат холодним.

Рецепт салату з куркою, селерою та яблуками

Час: 15 хвилин
Порцій: 2

Легкий обід за 15 хвилин: готуємо поживний салат з курки та селери

Хрусткий салат / Фото echodnia

Інгредієнти:

  • 250 грамів курячого філе;
  • одне кисле яблуко;
  • суміш салату або 1/2 головки салату ромен;
  • 2 стебла селери;
  • 2 скибочки хліба;
  • 150 грамів густого натурального йогурту;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 столова ложка соєвого соусу;
  • 1 чайна ложка гранульованого часнику;
  • 1 чайна ложка чебрецю;
  • щіпка солі та перцю;
  • за бажанням жменя горіхів, гарбузового або соняшникового насіння.

Приготування:

  1. Почніть з підготовки курки. Наріжте м’ясо, заправте соєвим соусом і спеціями. Обсмажте курку в невеликій кількості олії.
  2. Хліб наріжте невеликими кубиками і підсмажте на сухій сковороді впродовж 2 хвилини.
  3. Потім додайте трохи олії і гранульований часник. Перемішуємо і смажимо ще деякий час.
  4. Приготуйте соус: продавіть через прес зубчик часнику або дрібно наріжте. Додайте його до йогурту, приправте дрібкою солі і перемішайте.
  5. Селеру і яблуко поріжте на смужки, а салат порвіть на шматочки.
  6. На дві тарілки розкладіть листя салату, шматочки курки, селеру, яблуко та грінки.

Источник: smachnonews.24tv.ua/

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