Легкий обід за 15 хвилин: готуємо поживний салат з курки та селери
Інколи так бракує часу на приготування їжі. У таких випадках рішення просте – варто послуговуватися простими, легкими та швидкими рецептами.
Салат, основою для якого стали курка та овочі – гарна ідея не тільки для людей, які піклуються про своє здоров’я і фігуру. Це смачна, поживна та легка страва, яку можна приготувати за лічені хвилини.
Куряче філе є дуже хорошим джерелом білка. Його варто обсмажити на сковороді в невеликій кількості жиру. Однак, якщо ви хочете отримати абсолютно дієтичну страву, то варто напередодні запекти філе в духовці і додати в салат холодним.
Рецепт салату з куркою, селерою та яблуками
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Хрусткий салат / Фото echodnia
Інгредієнти:
- 250 грамів курячого філе;
- одне кисле яблуко;
- суміш салату або 1/2 головки салату ромен;
- 2 стебла селери;
- 2 скибочки хліба;
- 150 грамів густого натурального йогурту;
- 1 зубчик часнику;
- 1 столова ложка соєвого соусу;
- 1 чайна ложка гранульованого часнику;
- 1 чайна ложка чебрецю;
- щіпка солі та перцю;
- за бажанням жменя горіхів, гарбузового або соняшникового насіння.
Приготування:
- Почніть з підготовки курки. Наріжте м’ясо, заправте соєвим соусом і спеціями. Обсмажте курку в невеликій кількості олії.
- Хліб наріжте невеликими кубиками і підсмажте на сухій сковороді впродовж 2 хвилини.
- Потім додайте трохи олії і гранульований часник. Перемішуємо і смажимо ще деякий час.
- Приготуйте соус: продавіть через прес зубчик часнику або дрібно наріжте. Додайте його до йогурту, приправте дрібкою солі і перемішайте.
- Селеру і яблуко поріжте на смужки, а салат порвіть на шматочки.
- На дві тарілки розкладіть листя салату, шматочки курки, селеру, яблуко та грінки.
Источник: smachnonews.24tv.ua/