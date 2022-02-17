Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:08
Просмотров: 74

Готовим ленивые вареники по Дюкану

Готовим ленивые вареники по Дюкану

Если любите вареники, но долгая возня с тестом вас не устраивает, приготовьте ленивые. А чтобы они были более полезные, приготовим их немного не традиционно. Берите на заметку!

Описание приготовления:

Творог лучше всего брать однородный, сухой. Вареники прекрасно держат форму, получаются более диетические, чем с обычной мукой. При желании в тесто можно добавить сахар или соль. Подавать их нужно горячими со сметаной, вареньем или медом.

Назначение: На завтрак / На обед / На ужин / На полдник

Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Яйца

Блюдо: Горячие блюда / Вареники

Диета: Диетическое питание

Ингредиенты:

  • Творог 9% — 200 Грамм
  • Отруби пшеничные — 2 Ст. ложки (измельченные)
  • Крахмал кукурузный — 3 Ст. ложки (с горкой)
  • Яйцо — 1 Штука
  • Соль — По вкусу

Количество порций: 3

Как приготовить «Ленивые вареники по Дюкану»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ленивых вареников по Дюкану. В кастрюлю налейте воду, посолите и поставьте на средний огонь, доведите до кипения.

В миску с творогом всыпьте крахмал.

Разбейте в миску яйцо.

Отруби измельчите и выложите в миску с творогом, крахмалом и яйцом. Все хорошенько перемешайте до однородности и дайте постоять 5 минут.

Посыпьте стол немного крахмалом, переложите творожную массу и сформируйте колбаску. Опуская нож в крахмал, порежьте колбаску на кусочки, придайте круглую форму.

Опустите подготовленные вареники в кипящую воду, убавьте огонь до медленного и варите в течение 5-7 минут. Вареники должны всплыть. Переложите вареники в тарелку и подавайте к столу.

Приятного аппетита!
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кухня

Читайте ещё:

Как правильно разогреть рис, чтобы он не стал кашей
16.02.2022 09:09    255
5 хвилин і готово: простий рецепт ніжних сирних млинців
11.02.2022 12:29    397
Картопля по-селянськи в духовці: кращий рецепт приготування найсмачнішого гарніру
10.02.2022 16:46    392
5 вещей, которые нельзя делать, когда моете посуду вручную
21.01.2022 16:23    700
Что будет, если в фарш для котлет добавить рюмку водки: результат вас удивит
21.01.2022 16:19    737
Легкий обід за 15 хвилин: готуємо поживний салат з курки та селери
20.01.2022 16:45    396
Лише 3 інгредієнти: який сніданок приготувати з вчорашнього картопляного пюре
17.01.2022 10:10    435
Картофель, который никогда не прилипает к сковороде: поможет один нехитрый лайфхак
12.01.2022 16:22    661
Как идеально нарезать масло для бутерброда без ножа: лайфхак, покоривший TikTok
12.01.2022 15:37    557
Назван самый опасный для здоровья предмет на кухне
05.01.2022 10:47    777
Загрузка...
 