Готовим ленивые вареники по Дюкану
Если любите вареники, но долгая возня с тестом вас не устраивает, приготовьте ленивые. А чтобы они были более полезные, приготовим их немного не традиционно. Берите на заметку!
Описание приготовления:
Творог лучше всего брать однородный, сухой. Вареники прекрасно держат форму, получаются более диетические, чем с обычной мукой. При желании в тесто можно добавить сахар или соль. Подавать их нужно горячими со сметаной, вареньем или медом.
Назначение: На завтрак / На обед / На ужин / На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Яйца
Блюдо: Горячие блюда / Вареники
Диета: Диетическое питание
Ингредиенты:
- Творог 9% — 200 Грамм
- Отруби пшеничные — 2 Ст. ложки (измельченные)
- Крахмал кукурузный — 3 Ст. ложки (с горкой)
- Яйцо — 1 Штука
- Соль — По вкусу
Количество порций: 3
Как приготовить «Ленивые вареники по Дюкану»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ленивых вареников по Дюкану. В кастрюлю налейте воду, посолите и поставьте на средний огонь, доведите до кипения.
В миску с творогом всыпьте крахмал.
Разбейте в миску яйцо.
Отруби измельчите и выложите в миску с творогом, крахмалом и яйцом. Все хорошенько перемешайте до однородности и дайте постоять 5 минут.
Посыпьте стол немного крахмалом, переложите творожную массу и сформируйте колбаску. Опуская нож в крахмал, порежьте колбаску на кусочки, придайте круглую форму.
Опустите подготовленные вареники в кипящую воду, убавьте огонь до медленного и варите в течение 5-7 минут. Вареники должны всплыть. Переложите вареники в тарелку и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Источник: Новости Ю