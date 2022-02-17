Готовим ленивые вареники по Дюкану

Если любите вареники, но долгая возня с тестом вас не устраивает, приготовьте ленивые. А чтобы они были более полезные, приготовим их немного не традиционно. Берите на заметку!

Описание приготовления:

Творог лучше всего брать однородный, сухой. Вареники прекрасно держат форму, получаются более диетические, чем с обычной мукой. При желании в тесто можно добавить сахар или соль. Подавать их нужно горячими со сметаной, вареньем или медом.

Назначение: На завтрак / На обед / На ужин / На полдник

Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Яйца

Блюдо: Горячие блюда / Вареники

Диета: Диетическое питание

Ингредиенты:

Творог 9% — 200 Грамм

Отруби пшеничные — 2 Ст. ложки (измельченные)

Крахмал кукурузный — 3 Ст. ложки (с горкой)

Яйцо — 1 Штука

Соль — По вкусу

Количество порций: 3

Как приготовить «Ленивые вареники по Дюкану»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ленивых вареников по Дюкану. В кастрюлю налейте воду, посолите и поставьте на средний огонь, доведите до кипения.

В миску с творогом всыпьте крахмал.

Разбейте в миску яйцо.

Отруби измельчите и выложите в миску с творогом, крахмалом и яйцом. Все хорошенько перемешайте до однородности и дайте постоять 5 минут.

Посыпьте стол немного крахмалом, переложите творожную массу и сформируйте колбаску. Опуская нож в крахмал, порежьте колбаску на кусочки, придайте круглую форму.

Опустите подготовленные вареники в кипящую воду, убавьте огонь до медленного и варите в течение 5-7 минут. Вареники должны всплыть. Переложите вареники в тарелку и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»