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5 хвилин і готово: простий рецепт ніжних сирних млинців

5 хвилин і готово: простий рецепт ніжних сирних млинців

Ми підготували для вас рецепт ідеально ніжних сирних млинців,  які готуються всього за 5 хвилин. Якщо правильно приготувати заварне тісто, то страва вийде м'якою і неймовірно ароматним. Такі млинці можна подавати з будь-яким начинками.

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Як приготувати ідеальні сирні млинці

Інгредієнти

  • творог — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — 1 ст.л;
  • кефір — 300 мл;
  • борошно — 250 г;
  • окріп — 300 мл;
  • розпушувач — 1 ч.л;
  • ванілін — за смаком;
  • олія — 4 ст.л.

Спосіб приготування

  1. Змішайте творог з яйцями, цукром та сіллю, зблендеріть суміш до однорідної маси або перетріть сир перед приготуванням.
  2. Додайте до тіста кефір кімнатної температури й перемішайте.
  3. Висипте ванілін, розпушувач і додавайте частинами просіяне борошно, добре помішуючи. Тісто має мати консистенцію нежирної сметани. Борошна може знадобитися трохи більше.
  4. Влийте окріп, додайте олію й перемішайте.
  5. Випікайте млинці з двох боків на змащеній олією сковороді.

Источник: meta.ua/

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Темы: кухня

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