5 хвилин і готово: простий рецепт ніжних сирних млинців

Ми підготували для вас рецепт ідеально ніжних сирних млинців, які готуються всього за 5 хвилин. Якщо правильно приготувати заварне тісто, то страва вийде м'якою і неймовірно ароматним. Такі млинці можна подавати з будь-яким начинками.

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Як приготувати ідеальні сирні млинці

Інгредієнти

творог — 300 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 1 ст.л;

кефір — 300 мл;

борошно — 250 г;

окріп — 300 мл;

розпушувач — 1 ч.л;

ванілін — за смаком;

олія — 4 ст.л.

Спосіб приготування

Змішайте творог з яйцями, цукром та сіллю, зблендеріть суміш до однорідної маси або перетріть сир перед приготуванням. Додайте до тіста кефір кімнатної температури й перемішайте. Висипте ванілін, розпушувач і додавайте частинами просіяне борошно, добре помішуючи. Тісто має мати консистенцію нежирної сметани. Борошна може знадобитися трохи більше. Влийте окріп, додайте олію й перемішайте. Випікайте млинці з двох боків на змащеній олією сковороді.

Источник: meta.ua/

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