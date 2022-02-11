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5 хвилин і готово: простий рецепт ніжних сирних млинців
Ми підготували для вас рецепт ідеально ніжних сирних млинців, які готуються всього за 5 хвилин. Якщо правильно приготувати заварне тісто, то страва вийде м'якою і неймовірно ароматним. Такі млинці можна подавати з будь-яким начинками.
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Як приготувати ідеальні сирні млинці
Інгредієнти
- творог — 300 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — щіпка;
- цукор — 1 ст.л;
- кефір — 300 мл;
- борошно — 250 г;
- окріп — 300 мл;
- розпушувач — 1 ч.л;
- ванілін — за смаком;
- олія — 4 ст.л.
Спосіб приготування
- Змішайте творог з яйцями, цукром та сіллю, зблендеріть суміш до однорідної маси або перетріть сир перед приготуванням.
- Додайте до тіста кефір кімнатної температури й перемішайте.
- Висипте ванілін, розпушувач і додавайте частинами просіяне борошно, добре помішуючи. Тісто має мати консистенцію нежирної сметани. Борошна може знадобитися трохи більше.
- Влийте окріп, додайте олію й перемішайте.
- Випікайте млинці з двох боків на змащеній олією сковороді.
Источник: meta.ua/
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