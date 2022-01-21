Не используйте грязную губку

Губки становятся грязными задолго до того, как начинают плохо пахнуть или изменять цвет. Меняйте губку еженедельно и вам не придется думать, распространяете ли вы бактерии вокруг тарелки или очищаете ее от них.

Не мойте голыми руками

Выделите минутку, чтобы надеть перчатки, прежде чем начать мыть. Звучит старомодно, но ношение перчаток может предотвратить сухость и шелушение кожи. Если вы любитель маникюра – то он ваш продержится дольше. Кроме того, перчатки защитят ваши руки от перегретой воды, которая лучше подходит для дополнительной очистки посуды.

Не используйте слишком много мыла

Чуть ли не у каждого есть соблазн налить много мыла, ибо так будто посуда будет чище. Но на самом деле это не так.

Чтобы определить идеальное количество, попытайтесь разбрызнуть мыло для посуды в небольшую миску и смешать его с водой. Тогда погрузить губку в этот раствор во время очищения. Вы удивитесь, как мало мыла вам нужно – и процесс полоскания тоже будет легче.

Не прячьте посуду, если она еще влажная

Высушивание является ключевой частью процесса мытья посуды! Если вы уберете вещи, когда они еще немного мокрые, то влага попадет в шкафы. А это может деформировать материал и способствовать росту плесени. Не хочется вытирать все? Просто оставьте вашу посуду на сушильной решетке на ночь.