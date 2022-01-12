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Картофель, который никогда не прилипает к сковороде: поможет один нехитрый лайфхак

Картофель, который никогда не прилипает к сковороде: поможет один нехитрый лайфхак

Во время жарки картофель часто прилипает к сковородке и просто разваливается. Поэтому блюдо теряет свои вкусовые качества и становится не очень привлекательным. Но существует один простой лайфхак, с помощью которого продукт можно спасти, сделать его аппетитным и вкусным.

Простой способ, который поможет пожарить идеальный картофель, опубликован на странице kuznecova_pp в Instagram.

Перед тем, как налить растительное масло на сковороду, поверхность нужно присыпать солью и промешать несколько секунд. Специя впитает лишнюю влагу и блюдо получится цельным, хрустящим и золотистым. И, что самое главное, – не будет разбрызгиваться масло.

Как пожарить картофель, чтобы он не прилипал к сковороде

Источник: food.obozrevatel.com/

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Темы: кухня

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