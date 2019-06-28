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Врачи рассказали, как не отравиться в отпуске

Врачи рассказали, как не отравиться в отпуске

Эксперт Михаил Лебедев назвал пять способов защиты от отравления и инфекции во время отпуска. Соблюдая простые правила, туристы не испортят себе отдых.

Эксперт не советует пробовать грязные овощи, фрукты и зелень. Купленные на рынке продукты нужно на 10-15 минут замочить в воде, а потом сполоснуть бутилированной или кипяченной водой. Не стоит покупать еду на пляже, так как даже безобидная на первый взгляд кукуруза под палящим солнцем становится опасной. Если хочется перекусить, лучше отдать предпочтение чипсам, сухарикам, орешкам в фабричной упаковке.

Чтобы избежать отравления, не стоит употреблять приготовленные на мангале морепродукты, так как неизвестно, при каких условиях хранились деликатесы. Стоит насторожиться, если в блюдо добавлены ароматные специи, маскирующие запах. Основным путем распространения инфекции является вода. Получить расстройство кишечника можно даже, положив в стакан лед из ресторана.

Желательно на отдыхе пить только покупную воду в бутылках. Последний способ защиты заключается в мытье рук, способном на 40% сократить риск развития диареи. Можно протирать руки специальным антибактериальным гелем или влажными салфетками.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: гигиена

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