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Выявлена реклама, способная вызывать ожирение

Выявлена реклама, способная вызывать ожирение

Нейромаркетинг помогает сформировать тягу к нездоровой пище.

Ожирение является одной из серьезных проблем для жителей многих стран мира. По их мнению учёных, существует некий фактор, который заставляет набирать лишний вес.

И этим фактором, по словам психологов, является так называемый нейромаркетинг. Это весьма сложный процесс рекламы и подачи продукции, который влияет на отношение потребителя к тому или иному продукту.

По мнению ученых, специалисты нейромаркетинга тщательно изучают отношение покупателя к тем или иным факторам, после чего массив накопленных знаний обращают против самих потребителей. При этом речь идет о любых реакциях людей – от повышенного сердцебиения до малейшего движения глаз при виде того или иного элемента рекламы.

После этого формируется максимально приятные глазу форма, вид, цвета упаковки (факторов может быть много) продукции, что заставляет потребителя отдавать предпочтение не самой здоровой пище.

Более того, подобному приему маркетологов в большей степени подвержены именно дети, что ведет к привыканию к нездоровой пище еще с ранних лет.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: вес, реклама

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