Гормоны, которые помогают нам набирать вес

Почему кто-то всю жизнь сидит на диетах, а кто-то ест и не толстеет? Действительно ли во всём виновата генетика и возможно ли перейти из одной категории в другую? Не стоит недооценивать переживания о лишних килограммах. Ведь в современном мире этот вопрос стоит очень остро. Вот почему так важно знать про гормоны, отвечающие за вес, сообщает "Со вкусом".

Слышали когда-нибудь о том, что от стресса толстеют? Это один из простейших примеров: испытывая стресс, наше тело работает по-другому, и его вес меняется. И это касается не только нервов. Оказывается, в нашей жизни как минимум 10 факторов, которые могут изменить размер нашей одежды.

Гормоны веса

Лептин

Один из основных в нашем списке. Лептин отвечает за аппетит! Когда уровень этого гормона понижен, нам всё время хочется есть. В то же время, если его много, повышается риск образования тромбов. Будьте аккуратны с ним!

Решение: старайтесь есть поменьше искусственных сладостей, но обязательно ешьте фрукты. Здоровый сон и регулярное питание (раз в три-четыре часа) будут держать лептин в норме.

Грелин

Вырабатывается желудочно-кишечным трактом для шаткого баланса между голодом и нервами. При частых и плотных перекусах его уровень растет и тревожность повышается. Зато, если вы голодны, он сохранит вашу нервную систему. Чтобы держать грелин в норме, ешьте не чаще 5 раз в день (с двумя перекусами), пейте много воды и ешьте достаточно белка.

Тиреоидные гормоны

Эта группа гормонов вырабатывается щитовидной железой. Они отвечают за расщепление жировых клеток. При нарушении функций щитовидной железы расщепление жировых клеток значительно снижается, происходит набор веса. Чтобы контролировать тиреоидные гормоны, избегайте употребления сырых овощей, старайтесь есть больше продуктов, содержащих цинк, йод и витамин D (например, фасоль, йодированную соль, рыбу).

Инсулин

Совсем недавно мы рассказывали о том, как важно поддерживать нормальный уровень инсулина. Если коротко, этот гормон выбрасывается в кровь в ответ на повышенный сахар, который неизбежно образуется после приема пищи. Лишний сахар он помогает откладывать в жир, к тому же препятствует его расщеплению.

Чтобы понизить инсулин, нужно уменьшить количество углеводов (сахар, выпечка, газировки). Ешьте больше зелени, пейте много воды и делайте большие перерывы между приемами пищи, чтобы снизить уровень инсулина.

Эстроген

Его еще называют женским гормоном. Недостаток эстрогена ведет к откладыванию жира именно в области живота. Именно поэтому можно быть худым и толстым одновременно. Чтобы взять эстроген под контроль, займитесь спортом, старайтесь употреблять больше цельнозерновых продуктов.

Тестостерон

Противоположность эстрогена! Женщинам стоит внимательно следить за его уровнем, так как, если он будет повышен, это чревато повышенной волосатостью, акне, сбоем менструального цикла и даже бесплодием. В то же время слишком низкий уровень тестостерона приводит к полноте.

Старайтесь не допускать недостатка тестостерона, но не переусердствуйте! Ешьте больше клетчатки, продуктов, богатых витамином С, магнием, цинком и белком. А также не забывайте вести физически активный образ жизни.

Соматотропин

Гормон роста, который отвечает за расщепление жира с целью получения энергии и питательных веществ. Вот почему важно, чтобы он не падал ниже нормы. Для этого не пейте кофе перед сном, избегайте стресса и ешьте меньше термически обработанных продуктов.

Кортизол

В простонародье — гормон стресса. Ведь именно во время стресса и недосыпа он и вырабатывается. Это приводит к повышенному аппетиту, заеданию проблем. И даже если вы не превышаете таким образом норму калорий в день, пища, съеденная во время стресса, может откладываться в жир.

Чтобы держать кортизол под контролем, одной еды будет мало. Здоровый сон, увлекательное хобби и работа над душевной гармонией помогут намного лучше! И все же постарайтесь исключить жареную пищу и алкоголь из рациона.

Мелатонин

Последний, но не менее важный в нашем списке. Гормон сна помогает нам расщеплять жир во время отдыха. Похудение проходит намного быстрее, если больше спать. Для поддержания нужного уровня спите не меньше 8 часов, а для крепкого сна за полчаса до отдыха отложите телефон в сторону. Мелатонин вырабатывается в темноте.

Гормоны — наши главные помощники в регулировании веса. Как видите, очень многое завязано на употребление пищи! Вот почему диеты являются самым простым и эффективным способом борьбы с лишним весом. Но в некоторых случаях, как с мелатонином, кортизолом и рядом других гормонов, салата на обед будет явно недостаточно.

Источник: kurs.com.ua/

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