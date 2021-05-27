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Медики перечислили способы, позволяющие поднять уровень эндорфинов естественным путем

Медики перечислили способы, позволяющие поднять уровень эндорфинов естественным путем

Медики рассказали, каким образом можно обеспечить рост уровня эндорфинов естественным путем. За счет гормона радости улучшается не только настроение, но и самочувствие.

Активная выработка эндорфинов происходит после напряженных тренировок, когда тело еще остается в эйфории и наступает расслабление. Особую эффективность демонстрируют групповые физические нагрузки. Еще одним «генератором» гормона является смех, поскольку он сопровождается цепочкой, состоящей из вдохов и выдохов, что сочетается с сокращением мышц живота. В связи с этим медики рекомендуют чаще улыбаться и смеяться в кругу друзей. Просмотр драм чаще всего вызывает переживания и грусть, однако на выходе это приводит к повышению уровня эндорфинов. Мозг реагирует на такое воздействие примерно так же, как и на физическую боль, высвобождая гормон для улучшения самочувствия.

Активная выработка эндорфинов происходит во время медитации или занятий йогой, поскольку в эти момент уровень напряженности в теле серьезно падает. Помимо спокойствия, за счет указанной практики также можно уменьшить менструальную боль у женщин. Еще одним полезным решением может стать вдыхание эфирных масел. В это время выделяются химические вещества, ослабляющие боль и снижающие уровень тревоги.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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