Медики перечислили способы, позволяющие поднять уровень эндорфинов естественным путем

Медики рассказали, каким образом можно обеспечить рост уровня эндорфинов естественным путем. За счет гормона радости улучшается не только настроение, но и самочувствие.

Активная выработка эндорфинов происходит после напряженных тренировок, когда тело еще остается в эйфории и наступает расслабление. Особую эффективность демонстрируют групповые физические нагрузки. Еще одним «генератором» гормона является смех, поскольку он сопровождается цепочкой, состоящей из вдохов и выдохов, что сочетается с сокращением мышц живота. В связи с этим медики рекомендуют чаще улыбаться и смеяться в кругу друзей. Просмотр драм чаще всего вызывает переживания и грусть, однако на выходе это приводит к повышению уровня эндорфинов. Мозг реагирует на такое воздействие примерно так же, как и на физическую боль, высвобождая гормон для улучшения самочувствия.

Активная выработка эндорфинов происходит во время медитации или занятий йогой, поскольку в эти момент уровень напряженности в теле серьезно падает. Помимо спокойствия, за счет указанной практики также можно уменьшить менструальную боль у женщин. Еще одним полезным решением может стать вдыхание эфирных масел. В это время выделяются химические вещества, ослабляющие боль и снижающие уровень тревоги.

Источник: Новости Ю

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