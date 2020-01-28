Предпочтения женщин в отношении мужчин не связаны напрямую с гормонами

Изучение гормонов как носителей той или иной информации и предпочтений у человека становится достаточно актуальной и интересной сферой научной деятельности – тем более с современными инструментами и подходами к этому делу. Однако, некоторые ранее установленные теории в этом отношении сейчас терпят крах, как, например, предположение о том, что женщины в разное время предпочитают разный тип мужской привлекательности, в зависимости от того или иного гормонального уровня и баланса. Опровергнуть эту устоявшуюся теорию сумели специалисты из Университета Глазго, работавшие над специальным сессионным экспериментом в этом направлении.

В ходе своего эксперимента, специалисты опрашивали на протяжении нескольких недель 584 участницы гетеросексуальной ориентации – опрос заключался в том, используют ли участницы различные гормональные препараты и имеют ли на данный момент времени романтические отношения. Далее, на протяжении каждой недели эксперимента, участницам было предложено выбирать наиболее привлекательное с их точки зрения мужское лицо на фотографиях, причем одна часть представленных фотографий демонстрировала более “женоподобный” тип мужского лица, в то время как другая часть – менее мужеподобный. При этом у участниц брались образцы слюны для измерения гормонального фона и баланса.

Первый же предсказуемый результат, выявившийся в ходе эксперимента, заключался в том, что женщины в большей степени предпочитают более мужественный тип лица с типичными мужественными чертами.

Однако на этом эксперимент перестал приносить свои плоды – несмотря на все комбинации и конфигурации теста, специалистам не удалось выявить сколь-нибудь точную взаимосвязь между определенным гормональным фоном и предпочтениями участниц в отношении мужской привлекательности в определенный момент времени. Таким образом, теория о взаимозависимости гормонального фона и изменяющихся предпочтений гетеросексуальных женщин в очередной раз терпит поражение, хотя специалисты намереваются продолжать.

сточник: fainaidea.com/

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