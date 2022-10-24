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У Харківській області щодня реєструють до 150 нових випадків COVID-19

У Харківській області щодня реєструють до 150 нових випадків COVID-19

Із 2135 лікарняних ліжок, призначених для хворих на коронавірус, сьогодні в регіоні зайнято близько 18%.

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я ХОВА Максим Хаустов. За його словами, зараз медики відзначають підйом захворюваності.

“Кожного дня фіксуємо приблизно від 80 до 150 нових випадків захворюваності. Вони різного ступеня важкості. Тому ще раз прошу в місцях скупчення людей носити маски та вакцинуватися, в тому числі й бустерною дозою”, - зауважив Максим Хаустов.

Він підкреслив, що наразі в області достатньо доз вакцини: для першого щеплення є CoronaVac і Comirnaty Tris від Pfizer, а також для бустерного - Comirnaty Original/Omicron BA.1.

Джерело: https://t.me/kharkivoda/7751

Новости портала «Весь Харьков»

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