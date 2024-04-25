Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:29
Просмотров: 61

Харківщина, 25 квітня

Харківщина, 25 квітня

▪️ За минулу добу обстрілів м. Харків не зафіксовано.

▪️ Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Кудіївка, Гатище та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка.

▪️ 01:41 Куп'янський р-н, с. Глушківка, під час обстрілу КАБ пошкоджено 8 приватних домоволодінь та автопричеп.

▪️ 25 квітня 01:40 Куп'янський р-н, Курилівська громада, c. Кругляківка. Горів приватний будинок внаслідок обстрілу.

▪️ 22:37 Харківський р-н, Липецька громада, с. Слобожанське. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів приватний будинок.

▪️21:40 Харківський р-н, Липецька громада, с. Слобожанське. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 2 приватні будинки.

▪️ 15:00 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу зруйновано крамницю, пошкоджено будівлю аптеки, 3 приватні будинки, гараж, 3 господарчі споруди, будівлю кафе.

▪️14:26 Чугуївський р-н., Старосалтівська громада, с. Кирилівка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будівлю ліцею, селищної ради, 6 приватних будинків, 3 господарчі споруди та 1 двоповерховий багатоквартирний будинок.

▪️ 24 квітня 14:25 Чугуївський р-н., Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди, двоповерховий багатоквартирний будинок.

За минулу добу в межах області на Куп’янському напрямку ворог 1 раз атакував наші позиції в районі н.п. Берестове.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 31,75 га території, знищили 481 вибухонебезпечний предмет.

Джерело: https://t.me/synegubov/9209

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Українцям виплатили 10 мільярдів на купівлю житла за програмою "єВідновлення"
Сегодня 08:44    15
За что боролись... Кто восстанавливает оккупированный Донбасс?
Сегодня 08:32    56
«Им не, не положен паек, потому что они с пвр приехали» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:21    78
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 квітня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:14    78
У кремлі образились на правду і «форми самовираження» від Meta
Сегодня 08:10    89
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно
Сегодня 07:44    73
Давайте с помощью инфографики "Бабеля" еще раз посмотрим, а что же там принял Конгресс
Сегодня 07:40    102
Суд визнав наявність російського громадянства у колишньої топпосадовиці Мін’юсту, яку викрила СБУ
Сегодня 07:31    104
Оперативна інформація станом на 06.00 25 квітня 2024 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:15    132
Митрополит Святогірської Лаври злив росіянам позиції ЗСУ — сьогодні йому вручили підозру
Сегодня 07:14    98
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 