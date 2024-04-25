Харківщина, 25 квітня

▪️ За минулу добу обстрілів м. Харків не зафіксовано.

▪️ Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Кудіївка, Гатище та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка.

▪️ 01:41 Куп'янський р-н, с. Глушківка, під час обстрілу КАБ пошкоджено 8 приватних домоволодінь та автопричеп.

▪️ 25 квітня 01:40 Куп'янський р-н, Курилівська громада, c. Кругляківка. Горів приватний будинок внаслідок обстрілу.

▪️ 22:37 Харківський р-н, Липецька громада, с. Слобожанське. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів приватний будинок.

▪️21:40 Харківський р-н, Липецька громада, с. Слобожанське. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 2 приватні будинки.

▪️ 15:00 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу зруйновано крамницю, пошкоджено будівлю аптеки, 3 приватні будинки, гараж, 3 господарчі споруди, будівлю кафе.

▪️14:26 Чугуївський р-н., Старосалтівська громада, с. Кирилівка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будівлю ліцею, селищної ради, 6 приватних будинків, 3 господарчі споруди та 1 двоповерховий багатоквартирний будинок.

▪️ 24 квітня 14:25 Чугуївський р-н., Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди, двоповерховий багатоквартирний будинок.

За минулу добу в межах області на Куп’янському напрямку ворог 1 раз атакував наші позиції в районі н.п. Берестове.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 31,75 га території, знищили 481 вибухонебезпечний предмет.

Джерело: https://t.me/synegubov/9209

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