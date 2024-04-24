Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 квітня 2024 року від ДСНС
● Протягом доби з 23 по 24 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:
✅ 6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожими обстрілами;
✅ 4 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
✅ 5 – на перевірку обстріляних ворогом територій;
✅ 4 – на допомогу населенню;
✅ 2 – інші виїзди.
● Протягом доби ворожі війська спричинили 1 пожежу у Харківському районі.
В с. Липці вогнеборці загасили палаючий гараж на площі 50 кв.м. Жертв та постраждалих немає.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV