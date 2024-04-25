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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 квітня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 квітня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 24 по 25 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 29 оперативних виїздів, з яких:

✅ 16 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинених ворожими обстрілами;

✅ 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 1 – на перевірку обстріляних ворогом територій;

✅ 8 – на допомогу населенню;

✅ 2 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж у Харківському, Ізюмському районі та Куп’янському районах області.

✔️ Вранці окупаційні війська країни-терориста нанесли артилерійський удар по середмістю Куп’янська. Один зі снарядів влучив у недіючу двоповерхову будівлю колишнього торговельного закладу, спричинивши пожежу. На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь розповсюдився на площу 300 кв.м. Рятувальники працювали в умовах загрози повторних обстрілів. На ліквідацію вогню їм знадобилось близько 2-х годин. Постраждалих немає.

✔️ Опівдні в с. Новоплатонівка Борівської громади рятувальники ДСНС допомагали пожежникам відомчої пожежної охорони гасити лісову пожежу, спричинену ворогом. Там горіла хвойна підстилка на площі 15 га. Спільними зусиллями протягом 2-х годин вогнеборці ліквідували пожежу, запобігши перекиданню вогню на крони дерев.

✔️ Вночі окупанти били по прикордонному селу Липці Липецької громади та двом прикордонним селам Курилівської. У Липцях горів приватний будинок на площі 200 кв.м. В с. Кругляківка також приватний будинок на площі 150 кв.м. А в с. Глушківка – автомобільний легковий причіп, який стояв на приватному подвір’ї. Всі ці пожежі оперативно ліквідовані силами рятувальників ДСНС. Постраждалих немає.

● О 15:00 рятувальники 47-ї частини ДСНС проводили перевірку території м. Вовчанська, щойно обстріляної ворогом. Виявлено зруйновану будівлю крамниці, пошкодження будівлі аптеки, 3-х приватних будинків, гаражу, господарчих споруд, а також будівлі кафе та ще однієї крамниці. На щастя без постраждалих.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/?sk=h_chr

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