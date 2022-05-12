У МОЗ розповіли, як українці за кордоном можуть оформити лікарняний

Міністерство охорони здоров'я спростило процес оформлення лікарняних для українців, які через війну змушені були виїхати за кордон і стали тимчасово непрацездатними. Про це повідомляє пресс-служба відомства.

Йдеться про такі категорії непрацездатності: захворювання або травма загального характеру, догляд за хворою дитиною, вагітність та пологи, ортопедичне протезування.

"У цих випадках громадяни України мають право на оформлення електронної лікарняної та отримання соціальних виплат. Щоб зробити це, перш за все, потрібно зв'язатися зі своїм сімейним/лікуючим лікарем. Під час війни це можна зробити за допомогою месенджера чи електронної пошти", - зазначили у МОЗ.

У відомстві зазначили, що для формування медичного висновку про тимчасову непрацездатність лікар має отримати відповідне підтвердження. Їм має бути медичний документ (довідка чи виписка), у якому буде вказано діагноз/статус пацієнта.

Якщо медичний документ було отримано за кордоном, лікар може запросити переклад українською мовою. Також важливим є уточнення для лікарів: у виданих за кордоном медичних документах вказується діагноз з використанням міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10). Тому треба враховувати цей класифікатор для формування МЗВН в електронній системі охорони здоров'я. Формувати медичний висновок за такою процедурою можна під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.

Источник: internetua.com

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