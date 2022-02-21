У НСЗУ пояснили яку безоплатну меддопомогу можна отримати у приватних лікарнях

Безоплатна допомога надається тільки тими приватними центрами та лікарями-ФОП, які уклали договори з НСЗУ.



У Національній службі здоров'я розповіли, яку безоплатну медичну допомогу можна отримати у приватних лікарнях та лікарів-ФОП.



Про це в опублікованому на Facebook-сторінці Нацслужби відео повідомила представниця пресслужби НСЗУ Христина Петрик.

За її словами, завдяки Програмі медичних гарантій українці можуть укладати декларації із сімейними лікарями, консультуватися у вузьких спеціалістів, проходити обстеження на раннє виявлення новоутворень та отримувати інші медичні послуги у приватних лікарнях, однак безоплатна допомога надається тільки тими приватними центрами та лікарями-ФОП, які уклали договори з НСЗУ.

Обсяг допомоги, яку можна отримати безоплатно, залежить від пакета, за яким заклад підписав контракт з НСЗУ.

Так, якщо пацієнти укладають декларацію із сімейним лікарем, педіатром або терапевтом, які працюють у приватній лікарні чи є фізичними особами-підприємцями, то й обслуговуються у них безоплатно. Тобто отримують консультації, базові аналізи та обстеження, призначення та електронні рецепти на "Доступні ліки" й інсулін безоплатно.

Безплатні консультації вузьких спеціалістів доступні у приватних закладах, які уклали договори із НСЗУ за "амбулаторним" пакетом.

Петрик розповіла, що отримати консультації безоплатно можна за наявності електронного направлення. Без направлення можна звернутися до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, фтизіатра та лікаря, в якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.

"У приватних центрах також можна безоплатно спостерігати за перебігом вагітності й зробити всі необхідні обстеження, готуючись до пологів. Для цього потрібно обрати заклад, який має договір із НСЗУ за пакетом "ведення вагітності в амбулаторних умовах". Направлення до гінеколога для спостереження вагітності не обов'язкове", - додала вона.

Источник: Здоров-Инфо

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