В Гонконге найдена вакцина против смертельного вируса
Гонконгские ученые разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа ученых из Гонконга заявила об изготовлении вакцины против коронавируса 2019-nCoV.
Однако на ее испытания, в том числе, и клинические, потребуется около двух лет, — передает Хвиля со ссылкой на South China Morning Post.
Так, коллектив, под руководством микробиолога профессора Юэна Квок-Юнга, создал вакцину против коронавируса на основе существующей вакцины против гриппа.
Для этого они добавили к ней часть поверхностного антигена коронавируса. Таким образом, новая вакцина может препятствовать заражению коронавирусом, осложнения которого приводят к смертельной пневмонии.
По словам ученого, тестирование препарата на животных займет несколько месяцев.
Еще около года уйдет на клинические испытания с участием людей, и только после этого вакцину можно будет применять повсеместно.
Следует отметить, что ученые материкового Китая и Соединенных Штатов также стремятся создать вакцину для смертельно нового коронавируса.
Ранее сообщалось о том, что американский Исследовательский центр системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса (CSSE) разработал онлайн-карту, на которой показано, как быстро и где территориально в мире распространяется китайский коронавирус nCoV.
Информация на карте постоянно обновляется, данные собираются ВОЗ, центрами контроля и профилактики заболеваний США, Китая и Европы.
Было отмечено, что уже официально зарегистрировано 4474 случая заражения опасным видом коронавируса nCoV.
На данный момент в Украине не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса nCoV.
Источник: hvylya.net/