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В Гонконге найдена вакцина против смертельного вируса

В Гонконге найдена вакцина против смертельного вируса

Гонконгские ученые разработали вакцину против коронавируса

Исследовательская группа ученых из Гонконга заявила об изготовлении вакцины против коронавируса 2019-nCoV.

Однако на ее испытания, в том числе, и клинические, потребуется около двух лет, — передает Хвиля со ссылкой на South China Morning Post.

Так, коллектив, под руководством микробиолога профессора Юэна Квок-Юнга, создал вакцину против коронавируса на основе существующей вакцины против гриппа.

Для этого они добавили к ней часть поверхностного антигена коронавируса. Таким образом, новая вакцина может препятствовать заражению коронавирусом, осложнения которого приводят к смертельной пневмонии.

По словам ученого, тестирование препарата на животных займет несколько месяцев.

Еще около года уйдет на клинические испытания с участием людей, и только после этого вакцину можно будет применять повсеместно.

Следует отметить, что ученые материкового Китая и Соединенных Штатов также стремятся создать вакцину для смертельно нового коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что американский Исследовательский центр системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса (CSSE) разработал онлайн-карту, на которой показано, как быстро и где территориально в мире распространяется китайский коронавирус nCoV.

Информация на карте постоянно обновляется, данные собираются ВОЗ, центрами контроля и профилактики заболеваний США, Китая и Европы.

Было отмечено, что уже официально зарегистрировано 4474 случая заражения опасным видом коронавируса nCoV.

На данный момент в Украине не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса nCoV.

Источник: hvylya.net/

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