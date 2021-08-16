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Украинские врачи заново собрали лицо молодому парню: фото до и после

Украинские врачи заново собрали лицо молодому парню: фото до и после

Во Львове медики впервые в Украине провели сложную совмещенную ортогнатическо-артропластическую операцию по реконструкции лица. Она продолжалась 12 часов.

Об этом сообщает Клиническая больница скорой медицинской помощи г. Львов в Facebook.

Сложную операцию делали 20-летнему парню который в пятилетнем возрасте попал в ДТП, в результате которого получил переломы нижних конечностей и нейротравму.

При этом тогда медики не заметили, что у него был перелом нижней челюсти. Через несколько лет это сказалось на его здоровье. Парень не мог широко открыть рот, ему было трудно жевать и даже спать.

Львовским специалистам необходимо было вернуть челюсти в правильное положение, а также восстановить суставы, которые деформировались.

Операция была проведена вместе с литовским коллегой Simonas Grybauskas, у которого уже есть опыт подобных хирургических вмешательств.

Результаты операции

Через несколько дней после операции вид лица молодого человека изменился. Теперь он сможет забыть о проблемах последних лет и не будет чувствовать трудностей во время движения челюстью.

Украинские врачи заново собрали лицо молодому парню: фото до и послеУкраинские врачи заново собрали лицо молодому парню: фото до и послеУкраинские врачи заново собрали лицо молодому парню: фото до и после

Во Львове врачи заново собрали лицо 20-летнему парню (фото: facebook.com/emergencyhospitall)

 

Источник: www.rbc.ua/

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Темы: медицина

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