Врачи удалили из мозга мужчины шариковую ручку
Предмет прошел через глазное яблоко пациента и застрял в мозге. Обстоятельства травмы не уточняются.
В Ростове-на-Дону спасли 37-летнего мужчину с проникающим колотым ранением глаза и головного мозга. Об этом сообщается в Instagram-аккаунтегородской больницы скорой медицинской помощи.
Отмечается, что шариковая ручка повредила глазное яблоко пациента и «прошла на весь диаметр полости черепа». В медицинском учреждении подчеркнули, что «ювелирно» провели уникальную операцию.
«Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей», – говорится в публикации.
После операции пострадавшему сделали компьютерную томографию, чтобы оценить его состояние. На данный момент он находится в реанимации и о его состоянии неизвестно.
Также не уточняется, каким образом ручка попала в глаз мужчины.
Источник: Новости Ю