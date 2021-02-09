Врачи удалили из мозга мужчины шариковую ручку

Предмет прошел через глазное яблоко пациента и застрял в мозге. Обстоятельства травмы не уточняются.

В Ростове-на-Дону спасли 37-летнего мужчину с проникающим колотым ранением глаза и головного мозга. Об этом сообщается в Instagram-аккаунтегородской больницы скорой медицинской помощи.

Отмечается, что шариковая ручка повредила глазное яблоко пациента и «прошла на весь диаметр полости черепа». В медицинском учреждении подчеркнули, что «ювелирно» провели уникальную операцию.

«Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей», – говорится в публикации.

После операции пострадавшему сделали компьютерную томографию, чтобы оценить его состояние. На данный момент он находится в реанимации и о его состоянии неизвестно.

Также не уточняется, каким образом ручка попала в глаз мужчины.

Источник: Новости Ю

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