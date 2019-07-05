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Учёные: кофе помогает сбросить вес

Учёные: кофе помогает сбросить вес

Кофе — гораздо более полезный напиток, чем может казаться на первый взгляд. Он улучшает спортивные результаты, уменьшает симптомы розацеа и даже может помочь вам сбросить вес, согласно недавним данным.

Учёные из Медицинского факультета Университета Ноттингема провели исследование и обнаружили, что кофе может стимулировать бурый жир, который сжигает калории для выработки тепла тела. «Бурый жир работает не так, как другие жиры в нашем теле. Он вырабатывает тепло, сжигая калории», — говорит профессор Майкл Симондс из Медицинского факультета Университета Ноттингема. Раньше учёные также обнаружили, что физические упражнения влекут за собой выделение гормона иризина, который заставляет белый жир становиться бурым и препятствует ожирению.

Что до кофе, то это было первое исследование, которое показало, как этот напиток влияет на бурый жир у людей. «Повышение его активности улучшает контроль уровня сахара в крови, а также повышает уровень липидов в крови, а сжигание лишних калорий помогает в снижении веса, — говорят специалисты. — Это первое исследование на людях, которое показало, что нечто вроде чашки кофе может оказывать прямое влияние на наши функции бурого жира».

Эксперты также говорят, что люди с более низким индексом массы тела, как правило, имеют большее количество бурого жира.

Источник: anywellmag.com

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