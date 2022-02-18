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Кофе признали лучшим напитком для снижения уровня холестерина в крови

Кофе признали лучшим напитком для снижения уровня холестерина в крови

Кофеин не только прямо влияет на белок PCSK9, но и блокирует активацию белка SREBP2, что также уменьшает уровень PCSK9 в кровотоке.

Исследователи из Университета Макмастера в Канаде обнаружить белки, на которые влияет кофеин и благодаря этому они помогают печени убрать плохой холестерин из кровотока, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

По словам ученых, регулярное потребление кофе способствует попаданию кофеина в организм, который уменьшает уровень белка PCSK9 в крови. К тому же этот белок помогает печени лучше расщеплять «плохой» тип холестерина ЛПНП.

Отмечается, что именно из-за него повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, кофеин не только прямо влияет на белок PCSK9, но и блокирует активацию белка SREBP2, что также уменьшает уровень PCSK9 в кровотоке.

«В результате нашего исследования мы выяснили, как именно кофеин снижает уровень белка PCSK9 в кровотоке и тем самым помогает снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал исследователь Ричард Остин из Университета Макмастера.

Добавим, что кофе снижает риск развития сахарного диабета 2 типа при частом употреблении, нормализует уровень сахара в крови. Также он на короткое время улучшает память и внимательность.

Напиток снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, деменции, рака молочной железы, цирроза печени. Также облегчает головную боль и эффективный при мигрени.

Источник: Hronika.info

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Темы: кофе

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