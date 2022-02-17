Нутриціолог розповіла про наслідки вживання кави натщесерце

Нутриціолог Ірина Кононенко розповіла про наслідки вживання кави натщесерце. Згідно з її твердженням, напій володіє великою кількістю корисних властивостей, проте важливо звертати увагу на його шкоду при неправильному питті.

Кава впливає на показники цукру

Чорна кава може збільшувати цукор в крові на 10-25%. Напій має глікемічний індекс приблизно 60. Таким чином може підвищуватися інсулін. Від його показників залежить стан здоров’я людини.

Кофеїн сприяє підвищенню апетиту

Кава може посилювати секрецію шлункового соку, з цієї причини вживання кофеїну натщесерце провокує гастрит і виразкову хворобу, повідомила Кононенко. Також може збільшуватися ризик печії і синдрому роздратованого кишечника. Якщо вибирати сніданок з напоєм, можна зменшити показник кислотності.

Кава провокує рефлюкс

Кава може розслабляти нижній стравохідний сфінктер. За рахунок цього клапан закривається в повному обсязі, і шлункова кислота просочується в стравохід, приводячи до кислотного рефлюксу. При тривалому хронічному кислотному рефлюксі може виникнути езофагіт, запалення стравоходу, що призводить до раку. Якщо у людини спостерігається езофагіт, гастрит, дуоденіт, то краще пити каву з молоком/вершками. В даному випадку молочний казеїн і жири блокують дію кислот, зазначила Кононенко.

Кава вимиває кальцій

В результаті цього виникає остеопороз. Вчені проводили дослідження протягом 6 років. У ньому взяли участь 85 тисяч жінок. Вони виявили взаємозв’язок між вживанням напоїв з кофеїном і підвищенням крихкості кісток.

Кава вимиває вітамін B1

Нестача вітаміну B1 (тіаміну) призводить до того, що психоемоційний стан людини постійно змінюється, в результаті чого виникає дратівливість і стомлюваність, проблеми з пам’яттю і концентрацією.

Кава погіршує засвоєння заліза

При вживанні кави сповільнюється засвоєння заліза на 39%, чаю — на 64%. Якщо пити свіжомелену каву, засвоєння мікроелемента зменшується на 72-91%, додала лікар.

Кава збільшує показники адреналіну

Кофеїн тимчасово “бадьорить”, приводячи до втоми і депресивного стану. Може збільшуватися кортизол, підвищуючи частоту серцевих скорочень і АТ.

При відмові від куріння-чашка кави за три

Куріння може збільшувати метаболізм кофеїну. Таким чином кофеїн менше впливає на курців. Якщо відмовитися від куріння, швидкість нейтралізації кофеїну зменшується на 36%. В результаті цього його концентрація в крові підвищується на 200%, пояснила фахівець.

Кращий час для вживання кави

Щоб насолодитися чашкою ароматної кави, краще вибирати пізній ранок, після сніданку. Якщо це зробити до сніданку, підвищиться рівень цукру в крові, з’явитися печія, кислотний рефлюкс і нервозність. Краще не пити каву відразу після пробудження через високий рівень кортизолу, пік якого припадає на 7 годин ранку.

Источник: Новости Ю

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