Експерти розповіли, як отримати максимум бонусів для здоров’я від ранкової кави
Незважаючи на те, що про користь кави відомо вже дуже багато, вчені продовжують відкривати переваги улюбленого багатьма напою. За словами експертів, отримати максимум бонусів для здоров’я можна, додавши в ранкову каву деякі спеції.
Однією з них є кориця, яка багата клітковиною, марганцем, вітаміном К, залізом і кальцієм. Люди використовували приправу з 2000 року до н.е., а в середньовіччі лікарі застосовували її для лікування кашлю, артриту і болю в горлі. Сьогодні вчені виявили ще більше переваг спеції.
Зниження ризику серцево-судинних захворювань
У дослідженні, опублікованому в BMJ, було виявлено, що регулярне вживання кофеїну допомагає запобігти розвитку серцевих захворювань. Хоча точний механізм дії поки неясний, доведено, що у тих, хто вживає кофеїн на регулярній основі, ймовірність серцевих захворювань на 15% нижче.
Кориця надає аналогічну дію. За даними вчених з Пенсільванії, вживання спеції знижує закупорку артерій на 30%. Експерти радять щодня додавати в каву корицю, щоб отримати надійний інструмент для підтримки здоров’я серця.
Поліпшення розумової здатності
Не секрет, що кава допомагає зосередитися, проте додавання в напій кориці підсилює цей ефект. Згідно з дослідженням, опублікованим в NLM, кофеїн збільшує кількість адреналіну і норадреналіну в кровотоці. Ці гормони позитивно впливають на концентрацію уваги.
Інше дослідження, проведене в університеті Вілінга, показало, що кориця також може поліпшити здатність обробляти інформацію і виконувати розумові завдання.
Джерело антиоксидантів
У статті, опублікованій в Mayo Clinic, наголошується, що антиоксиданти допомагають позбутися від вільних радикалів в організмі, які пов’язані з численними проблемами зі здоров’ям. У числі головних-пошкодження клітин, артрит і навіть рак. Сама кава містить досить багато корисних антиоксидантів, але, згідно з дослідженням Пенсільванського університету, в кориці їх ще більше, що зробить ранковий напій набагато корисніше. В рамках експерименту вчені давали хворим на рак мишам екстракт кориці і кардамону. В результаті з’ясувалося, що рівень окисного стресу в клітинах меланоми у гризунів значно знизився.
Поліпшення метаболізму
За даними Мауо, кофеїн є натуральним засобом для придушення апетиту. Він природним чином допомагає організму стримувати відчуття голоду, що може призводить до меншого споживання калорій протягом дня. Крім того, згідно з статтею WebMD, кориця допомагає регулювати рівень інсуліну. Різкі стрибки гормону в крові є ключовим фактором при нападах голоду, тому додавання ароматної спеції в каву може допомогти запобігти бажання перекусити.
Источник: Новости Ю