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Лікар розповіла, чому не можна пити каву відразу після їжі

Лікар розповіла, чому не можна пити каву відразу після їжі

За словами фахівця, кава здатна виводити з організму залізо, яке людина отримує під час вживання овочів і фруктів.

Німецький лікар і дієтолог Моніка Бішофф застерігає від вживання кави відразу після їжі.

Багато людей п’ють каву відразу після їжі, наприклад, за сніданком, однак лікар зазначає, що це погана звичка, пише medikforum.

«Якщо вам потрібен гарячий напій після прийому їжі, не поспішайте пити каву, її стимулюючі компоненти можуть завдати шкоди організму», — сказала Бішофф.

Медик попереджає, що танін, що міститься в каві, може перешкоджати засвоєнню цінного заліза з деяких вживаних продуктів, зокрема, з фруктів і овочів. Танін зв’язує залізо в шлунку і безпосередньо виводить його з організму. Таким чином організм позбавляється можливості засвоїти дуже важливий для нього мікроелемент, який бере участь у багатьох життєво значущих процесах та кровотворенні.

«Не пийте каву принаймні за 30 хвилин до і після їжі», — порадила дієтолог.

Для кращого засвоєння заліза з рослинних продуктів корисний вітамін С. Його джерелом може бути апельсиновий сік.

Источник: svidok.online/

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Темы: кофе

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