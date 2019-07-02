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2 июля с Земли будет видно полное солнечное затмение: где его смотреть

2 июля с Земли будет видно полное солнечное затмение: где его смотреть

Жители Земли увидят полное солнечное затмение во вторник, 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба Аэрокосмического агентства США (NASA).

Так, его увидят люди с территории Южной Америки. Затмение состоится в 22:23 по киевскому времени. Люди смогут наблюдать за данным удивительным явлением всего четыре минуты. Оно начнется над Тихим океаном и по диагонали пройдет через Чили и Аргентину.

Частично затмение будет видно из Эквадора, Бразилии, Уругвая и Парагвая.

Остальные жители Земли могут посмотреть на затмение через онлайн-трансляцию на портале NASA.

Солнечное затмение - это астрономическое явление, заключающееся в том, что Луна закрывает (затмевает) полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение возможно только в новолуние, когда сторона Луны, обращённая к Земле, не освещена, и сама Луна не видна.

 

Источник: internetua.com

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Темы: космос

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