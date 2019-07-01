GOOGLE открыл курс медиаграмотности для детей

Компания Google запустила онлайн-курс по медиаграмотности для детей 7-12 лет в форме игры, который на английском языке доступен во всем мире.

Об этом сообщает engadget.com.

С помощью игровых заданий дети учатся определять фейковые URL и названия и заголовки, свидетельствующие о фейковисти. Отдельные активности призваны развивать критическое мышление и различать источники, заслуживающие доверия или нет.

Кроме того, дети будут учиться поддерживать хорошую онлайн-репутацию: различать, что стоит распространять, а что нет. В другом блоке речь идет о кибербуллинге.

Источник: prm.ua

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